Neuenkirchen

Nach dem Fund zweier Leichen, vermutet die Polizei ein Tötungsdelikt. In der Stadt war am Montagabend der Brand eines Wohnhauses gemeldet worden. Im Innern des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine Frau und einen Mann leblos vor. Die Polizei teilte am Dienstag mit, nach derzeitigem Ermittlungsstand werde von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.

Vor dem Haus schwer verletzte Frau gefunden

Vor dem Haus fanden Rettungskräfte zudem eine schwer verletzte Frau. Im Haus lagen die zwei leblosen Körper. Zuständig für den Fall ist den Angaben nach die Staatsanwaltschaft Lüneburg. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa