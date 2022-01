Göttingen

Wer eine FFP-2-Maske trägt, kann sich damit gegen die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus gut schützen. Dass die Masken möglicherweise noch effizienter gegen Omikron als gegen Delta wirken, haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) herausgefunden. Gut sitzende Gesichtsmasken schützen demnach „mindestens genauso gut“ gegen die Omikron-Variante.

Das Tragen von Masken bietet demnach also trotz der höheren Infektiosität der neuen Variante einen wirksamen Schutz vor Infektionen. „Diese Ergebnisse unserer Analysen waren für uns überraschend“, sagt Mohsen Bagheri, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. „Die bisherigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich bei der neuen Omikron-Variante die meiste Viruslast in größeren Partikeln befindet, die vor allem in den oberen Atemwegen produziert werden – und daher mit Gesichtsmasken sehr effizient zurückgehalten werden können“, erklärt er.

Diese Berechnung basiert auf der international anerkannten Studie, die im Dezember 2021 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of the United States of America“ veröffentlicht wurde und deren korrespondierende Autoren Mohsen Bagheri und Eberhard Bodenschatz, Direktor des MPIDS, sind.

Prof. Eberhard Bodenschatz ist Direktor des Göttinger Max-Planck-Insituts für Dynamik und Selbstorganisation. Quelle: R/ MPI

Die rasche Ausbreitung der neuen Omikron-Variante von Sars-Cov-2 gebe in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland, Anlass zur Sorge, so die Forscher. Ein Grund dafür könnte die im Vergleich zur Delta-Variante um bis zum Faktor drei geringere Virusdosis sein, die für eine Infektion erforderlich ist.

Größere Partikel bleiben in der Maske

Gleichzeitig deuteten neuere Studien darauf hin, dass sich die Viren vor allem in den oberen Atemwegen befinden und die Viruslast der Delta-Variante entspricht. Die Partikel, die beim Sprechen und Atmen ausgeatmet werden, umfassen ein breites Größenspektrum. Sie können im Nanometerbereich liegen, bis hin zu kleinen Tröpfchen, deren Größe im Millimeterbereich liegt und die mit dem Auge sichtbar sind. Die Forscher am MPIDS haben die ausgeatmeten Partikel bei mehr als 130 Personen im Alter von fünf bis 80 Jahren gemessen.

Ohne Maske höheres Infektions-Risiko als bei Delta

Sie fanden heraus, dass Partikel aus der Lunge zum Zeitpunkt der Produktion kleiner als fünf Mikrometer sind, während größere Tröpfchen aus den oberen Atemwegen stammen. Im Falle von Omikron enthalten diese größeren Partikel eine höhere Dosis an Virionen und können im Vergleich zu den kleineren effizienter zurückgehalten werden. Aus diesem Grund könnte die obere Grenze des Infektionsrisikos bei Omikron sogar niedriger sein als bei den vorherigen Varianten, vorausgesetzt, alle Personen tragen einen Mund-Nasenschutz. Ohne diesen Schutz durch Masken überwiege die höhere Infektiosität von Omikron.

Schweigen hilft

„Weitere Daten und Beobachtungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu untermauern“, so Bagheri. Momentan könne man aber davon ausgehen, dass das Infektionsrisiko bei der Omikron-Variante ähnlich hoch ist wie bei der Delta-Variante, wenn alle eine gut sitzende FFP2-Maske tragen – oder sogar niedriger.

„Der Schutz durch filtrierende Gesichtsmasken ist fantastisch, vor allem, wenn die Leute nicht sprechen“, ergänzt Eberhard Bodenschatz. „Beim Sprechen ist die Zahl der größeren Aerosolpartikel viel höher, die Infektionskrankheiten wie Covid-19 verbreiten. Damit bekommt das Sprichwort ‚Reden ist Silber und Schweigen ist Gold’ eine neue und wichtige Bedeutung“, so Bodenschatz.

Von Britta BielefeldGT/RND