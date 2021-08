Hannover

Die Landesregierung hat am späten Dienstagabend den Entwurf für eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, die am Mittwochmorgen im Sozialausschuss vorgestellt werden und ab dem 25. August gelten soll. Die neue Corona-Verordnung soll bis zum 22. September gelten.

Warnstufen ersetzen den Stufenplan

Niedersachsen rückt vom bisherigen Stufenplan und damit von der Inzidenz als wichtigstem Indikator für etwaige Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens ab. Gleichwohl kennt auch die neue Verordnung unterschiedliche Warnstufen. Für sind neben der Inzidenz auch die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, und die Belegquote bei den Intensivbetten entscheidend. Keine Rolle spielt jedoch die aktuelle Impfquote. Stefan Birkner, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag, kritisiert das.

Der Entwurf kennt drei Warnstufen. Wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zwei der drei Leitindikatoren den Schwellenwert überschreiten, gilt ab dem übernächsten Tag die jeweils höhere Warnstufe. Wenn in einem Gebiet allein der Inzidenzwert steigt und sich das Infektionsgeschehen auf einen bestimmten räumlichen Bereich begrenzen lässt, kann der Landkreis vom Ausrufen der nächsten Warnstufe absehen. Das könnte etwa bei einem Massenausbruch in einem Unternehmen der Fall sein.

Maskenpflicht in Bus und Bahn, im Fahrschulauto und bei größeren privaten Feiern

In Bus und Bahn gilt weiterhin konsequent Maskenpflicht. Quelle: Nancy Heusel

Strikte Vorgaben macht die geplante neue Corona-Verordnung bei der Maskenpflicht. Im Personenverkehr, aber auch in Bahnhöfen, Flughäfen und Fähranlegern muss konsequent ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gleiche gilt beim Fahrschulunterricht und bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Teilnehmern. Kinder, Schüler und Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zählen nicht mit.

Fahrlehrer Hartmut Wannek erteilt seinen Fahrschülern im Auto nur noch mit Maske Fahrunterricht. Und das soll auch mit der neuen Corona-Verordnung so bleiben. Quelle: Stephanie Zerm

Auch bei öffentlichen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen muss eine Maske getragen werden. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen statt einer medizinischen auch eine Stoffmaske tragen. Unter sechs Jahren gilt weiterhin keine Maskenpflicht.

Kommt die Maskenpflicht in der Fußgängerzone wieder?

Auch draußen müssen Menschen in bestimmten Bereichen Maske tragen, wenn sie sich zu nahe kommen. Welche Bereiche dies sind, sollten die jeweiligen Kommunen und Kreise festlegen. In Hannover könnte es vielleicht wieder in der Fußgängerzone in der City und am Maschsee zu einer Maskenpflicht kommen.

Wenn es draußen voll wird, wie hier am Maschsee, kann ebenfalls eine Maskenpflicht verhängt werden. Quelle: Katrin Kutter

Bei Kontakten im Wahlkampf, der Wahrnehmung eines politischen Mandats oder im eigenen Pkw gilt keine Maskenpflicht. Auch beim Sport, im Schwimmbad, beim Singen oder beim Spielen eines Blasinstruments, in der Logopädiestunde oder bei der Bestrahlung im Solarium muss keine Maske getragen werden. Wer im Restaurant, in der Disko oder in der Shishabar am Tisch sitzt und ausreichend Abstand einhält, darf die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.

Gastwirte, aber auch die Betreiber von Fahr-, Musik- und Nachhilfeschulen sowie Spielhallen, Busreisenanbieter, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Friseure und Kosmetikerinnen müssen zudem die Kontaktdaten ihrer Kunden erfassen und drei Wochen lang aufbewahren.

Bestimmte Freiheiten nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete

Wenn in einer Region die erste Warnstufe gilt, gibt es bestimmte Freiheiten nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G-Regel). Darunter fallen Hotel- und Restaurant-, Kosmetik- und Friseurbesuche, die Teilnahme an Veranstaltungen mit 25 bis 1000 Personen in geschlossenen Räumen, der Besuch von Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und Saunen. Die Testpflicht gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die im neuen Schuljahr ohnehin dreimal pro Woche einen Schnelltest machen müssen, und Kinder unter sechs Jahren.

Sonderregeln für Großveranstaltungen

Ausrichter von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen – unabhängig von der Infektionslage – ein Hygeniekonzept vorlegen. Veranstaltungen müssen beantragt und genehmigt werden, egal ob sie drinnen oder draußen stattfinden. Herein kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Große Events mit mehr als 5000 Teilnehmern dürfen nur stattfinden, wenn feste Sitzplätze vergeben werden, Besucherströme gelenkt und der Alkoholkonsum eingeschränkt wird. Schüler und Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen. Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern sind nicht zulässig, genauso wenig wie solche, die zu mehr als 50 Prozent ausgelastet sind. Für Diskos und Bars gilt auch die 3G-Regel. Wer nur Geimpfte und Genesene hineinlässt, kann die Maskenpflicht streichen.

Ohne Maske in der Disko – das geht künftig nur noch, wenn Betreiber nur doppelt Geimpfte und Genesene reinlassen. Quelle: Irving Villegas

Einzelzimmer in Sammelunterkünften

Weil zuletzt Sammelunterkünfte, in denen ausländische Erntehelfer oder Mitarbeiter in der Fleischindustrie untergebracht waren, Corona-Hotspots waren, schreibt die neue Corona-Verordnung auch hier Sonderregeln vor: Die Bewohner sollen nur in Einzelzimmern untergebracht werden, Bad und Küche sind so zu nutzen, dass die Bewohner genügend Abstand haben.

Änderungen bis zum Wochenanfang möglich

Regierungssprecherin Anke Pörksen hatte bereits am Dienstag darauf verwiesen, dass dies ein erster Entwurf sei. Die neue Corona-Verordnung werde nach der Präsentation im Sozialausschuss den Ministerien und Verbänden bekanntgemacht. Änderungswünsche würden bis zum Anfang der nächsten Woche eingearbeitet. Die konkrete neue Corona-Verordnung soll dann endgültig am 24. August vorgestellt werden.

Von Saskia Döhner