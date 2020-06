Vorhang auf! Die niedersächsischen Theater und Kinos können vom kommenden Montag an wieder öffnen. Gelockert wird demnach auch das Versammlungsverbot im öffentlichen Raum. Künftig dürfen Zusammenkünfte bis zu zehn Personen umfassen. Die neue Corona-Verordnung soll in den kommenden Tagen final abgestimmt und am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt werden.