Aus Niedersachsen kommt Kritik an den Plänen für eine neue ICE-Trasse zwischen Hannover und Hamburg. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks hatte eine Hochgeschwindigkeitsstrecke entlang der A7 ins Spiel gebracht und sich auf die Infrastrukturliste des Bundesverkehrsministers berufen. Demnach könnte im Rahmen des Deutschlandtakts, der mehr Reisende in die Bahn locken soll, eine solche Trasse die Fahrtzeit bis 2030 um eine Viertelstunde auf eine knappe Stunde verkürzen.

Ein Neubau laufe dem mühsam gefundenen Kompromiss (,,Alpha E“), der den Ausbau bestehender Strecken vorsieht, zuwider, meinen jedoch das Land Niedersachsen und betroffene Kommunen. Auch könne eine Neubaustrecke gar nicht direkt entlang der Autobahn führen.

Einen konkreten Streckenplan nennt das Bundesverkehrsministerium bisher nicht. Weiter habe man auch einen Ausbau bestehender Bahntrassen im Blick, sagte ein Sprecher der HAZ. Verschiedene Varianten würden geprüft. „Die Aufgabe der DB Netz AG ist es, eine die Ergebnisse des Dialogforums Schiene Nord so weit wie möglich berücksichtigende wirtschaftliche Vorzugsvariante auszubilden.“

Eine mögliche Neubaustrecke, über die seit Jahrzehnten diskutiert wird, könnte westlich der A7 unter anderem durch die Wedemark führen. Eine östliche Variante würde von Bispingen über Bergen (Kreis Celle) nach Lehrte verlaufen.

Neubau galt als zu teuer

Lange galt ein Neubau als zu teuer. Nun werde alles mit einem „Trick“ über den Deutschlandtakt neu berechnet, kritisiert Samtgemeindebürgermeister Peter Dörsam in Tostedt (Kreis Harburg) als Sprecher des Projektbeirats Alpha-E. Zudem werde der Eindruck vermittelt, ein Neubau sei dicht an der Autobahn möglich und störe nicht. „Dagegen sprechen schon die Krümmungen der A7.“ Je schneller die ICEs, desto kurvenfreier und weiter von der Straße müssten die Gleise verlaufen. Zudem würde ein Teil der Strecke quer durch Naturschutzgebiete und Gemeinden führen.

„Hier in der Region stehen wir zu Alpha E“ , sagt auch Bürgermeister Jens Bülthuis in Bispingen. Er fürchtet eine Neubauvariante, wie sie früher für den Transrapid vorgesehen war. „Das wäre für Bispingen eine komplette Zerschneidung der Kommune.“ Auch Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) bekennt sich zum Ausbau bestehender Strecken. „Die Festlegung auf eine Neubaustrecke, wie es sich Hamburg offenbar wünscht, würde nicht nur neue Verunsicherung in der betroffenen Bevölkerung schüren, sondern könnte auch bedeuten, dass mit Planungen in dieser Frage wieder bei null angefangen werden müsste“, sagt er.

Von Gabriele Schulte