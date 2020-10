Unter dem Motto „Solidarisch kämpfen! Neonazi-Gewalt stoppen in Einbeck und anderswo!“ haben am Sonnabend mehrere hundert Menschen gegen extrem rechte Strukturen in Einbeck (Landkreis Northeim) demonstriert. Zuvor hatte die extrem rechte Kleinstpartei „Die Rechte“ eine Kundgebung veranstaltet. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.