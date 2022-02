Hannover

Ein Jahr nach der Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen Mängeln bei der Ausweisung und Bewirtschaftung von EU-Naturschutzgebieten, müssen jetzt die Bundesländer Rede und Antwort stehen. Das gilt vor allem für Niedersachsen, das seit Jahren die größten Problem bei der rechtlichen Sicherung von sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) hat.

Gebiet in Ronnenberg soll gelöscht werden

Umweltminister Olaf Lies erklärte am Freitag im Landtag, dass ihm die Klageschrift jetzt vorliege und die Bundesländer zwei Monate Zeit für ihre Erklärung haben. Der SPD-Politiker sieht aber offenbar nur noch eine geringen Gefahr von Strafzahlungen für Niedersachsen. „Nach derzeitigen Stand ist die hoheitliche Sicherung der FFH-Gebiete in Niedersachsen abgeschlossen“, sagte Lies. Für zwei Gebiete, unter anderem an der Kalihalde Ronnenberg in der Region Hannover, habe man eine Löschung von der Liste beantragt.

Vor einem Jahr waren 33 der 385 FFH-Gebiete in Niedersachsen noch nicht voll gesichert. Das Umweltministerium hatte den betroffenen Kommunen daraufhin ein erneutes Ultimatum gestellt. Dazu gehörte auch die Region Hannover. „Wir haben in Niedersachsen in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht“, sagte Lies im Landtag. Die Landesregierung habe dazu viele intensive Gespräche mit den Landkreisen geführt.

Streit mit EU schwelt seit Jahren

Laut Lies geht es bei der Klage der EU-Kommission deshalb auch eher um Verstöße bei der Umsetzung von Erhaltungszielen. Das betreffe alle Bundesländer. In Niedersachsen müssten noch in 48 Gebieten die Managementpläne konkretisiert werden. Am Ende werde der Europäische Gerichtshof über die rechtliche Verbindlichkeit der Ziele entscheiden müssen.

Der Streit zwischen der EU und Deutschland über die Sicherung der Schutzgebiete schwelt schon lange. Die letzte von Brüssel gesetzte Sicherungsfrist war bereits Ende 2013 ausgelaufen. Zwei Jahre danach hatte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet und mit Strafzahlungen von bis zu 300 Millionen Euro im Jahr gedroht. Niedersachsen könnte mit einer entsprechenden Regelung Strafen anteilig an die verantwortlichen Landkreise und Städte weiterreichen. Die Grünen im Landtag hatten Lies wiederholt Versäumnisse vorgeworfen.

Die FFH-Richtlinie ist schon seit dem 5. Juni 1992 in Kraft. Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten der EU zum Schutz gefährdeter Lebensräume, Tiere und Pflanzen. In FFH-Gebieten sind etwa Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft nur eingeschränkt möglich. In Niedersachsen umfassen sie rund 610 000 Hektar. Die 71 niedersächsischen EU-Vogelschutzgebiete haben eine Gesamtfläche von etwa 686 550 Hektar.

Von Marco Seng