Erstes Schiff der US-Armee trifft in Bremerhaven ein

Seit Monaten ist das Nato-Manöver Defender 2020 vorbereitet worden, nun geht es los. In Bremerhaven hat am Donnerstag die „Endurance“ festgemacht, das erste von drei dort erwarteten Frachtschiffen der US-Armee. Es ist mit 250 Panzern, Lastwagen und Containern beladen. Der genaue Zeitpunkt war lange unklar, da er auch von Wind und Wetter abhing. „Das zweite Schiff wird kommende Woche, das dritte Anfang März in Bremerhaven erwartet“, sagte ein Sprecher der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland der HAZ.

Für die Großübung werden 14 See- und Flughäfen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland für Materialtransporte und Truppenverlegungen genutzt. Die Panzer werden zum großen Teil auf der Schiene auf den weiteren Weg Richtung Polen und Baltikum gebracht, lange Güterzüge werden dafür unterwegs sein. Gerade in Niedersachsen, das aufgrund seiner Lage zur logistischen Drehscheibe wird, ist ab jetzt auch mit nächtlichen Transportkolonnen auf Autobahnen zu rechnen.

Gefechtsübungen in Bergen

„Das wird nicht zu größeren Behinderungen führen“, versichert Oberstleutnant Ulrich Fonrobert, Defender-Sprecher der Bundeswehr auf der Hardthöhe in Bonn. Ohne Staus oder Sperrungen seien bereits 320 Tieflader, je fünf hintereinander, aus Mannheim und Fritzlar zum niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen gebracht worden. Dort sollen in der Kernzeit des Manövers von März bis Mai auch Gefechte geübt worden. Die Bundeswehr hat bereits ein großes Tanklager eingerichtet.

Das ist das Manöver Defender 2020 Defender Europe 2020 ist das größte NATO-Manöver seit 25 Jahren. Geprobt wird die schnelle Verlegung größerer Truppenteile über den Atlantik und durch Europa an die russische Grenze. Nach Erfahrungen mit bisher fünf „Atlantic Resolve“-Rotationen, bei denen die Amerikaner je eine Brigade mit Fahrzeugen und Ausrüstung nach Polen und ins Baltikum verlegten, wird erstmals die Verlegung einer ganzen Division geübt. Mit 29.000 US-Soldaten ist diese Verlegung mehr als fünfmal so groß wie die bisherigen. Insgesamt beteiligen sich bis zum Mai 37.000 Soldaten aus 18 Ländern. Während die amerikanischen Streitkräfte Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung weitgehend selbst organisieren, nutzen sie im Transitland Deutschland die Unterstützung durch die Bundeswehr.

Parallel sollen in kleinerem Umfang auf dem angrenzenden Truppenübungsplatz Munster Heeressoldaten gemeinsam mit Amerikanern üben. Nach Angaben der Bundeswehr gelten dabei die üblichen Lärmbeschränkungen und Ruhezeiten. Auf der Panzerringstraße sei mit mehr Verkehr, Gerätetranportfahrzeugen und Bussen zu rechnen.

An diesem Wochenende landen nach Angaben der US-Army die ersten 300 Soldaten aus Amerika auf dem Flughafen Hamburg. Ein Teil wird für einen Zwischenstopp zunächst nach Garlstorf (Kreis Osterholz-Scharmbeck) gefahren. Dort haben deutsche Soldaten neben der Logistikschule der Bundeswehr auf einer Wiese eine Zeltstadt für bis zu 2000 Soldaten aufgebaut. Auch das Camp Fallingbostel am Rand des Truppenübungsplatzes Bergen ist auf die Ankunft der Heerscharen vorbereitet.

Friedensgruppen protestieren

„Stop War Games“: Greenpeace-Aktivisten protestieren bei der Ankunft des Frachtschiffs «Endurance» in Bremerhaven gegen die militärische Großübung „Defender Europa 20“. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Friedensgruppen haben bundesweit Proteste gegen die militärische Großübung angekündigt. Bereits die Ankunft der „Endurance“ in Bremerhaven wurde von einer Protestaktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace begleitet, die ein Schlauchboot und einen Flugdrachen mit der Aufschrift „Stop War Games, save Peace“ im Einsatz hatte.

In Bad Fallingbostel sind am Freitag eine Mahnwache und eine Kundgebung vor dem Rathaus geplant. „Das ist ein brandgefährliches Manöver, das den heißen Krieg trainieren soll und uns alle bedroht“, sagt Organisator Charly Braun, Gewerkschaftssprecher im Heidekreis: „Hinzu kommt die Klimaschädigung durch den ungeheuren CO2-Ausstoß der Kriegsmaschinen.“ Das Geld der Steuerzahler könne zudem sinnvoller für Bildung, Renten oder den Nahverkehr eingesetzt werden.

Von Gabriele Schulte