Reußenköge

Kalkfontein, Karasland, Elisabethbay – nach Nordfriesland klingen die Namen eher nicht. So aber heißen Bauernhöfe an der Nordseeküste bei Husum. Sieben Gehöfte in der Gemeinde Reußenköge sind benannt nach Bahnstationen im früheren Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Für deren Bau verantwortlich war Sönke Nissen, der hier in der Nähe 1870 geboren wurde. Ein 1926 fertiggestellter Koog – aus der See durch Deichbau und Entwässerung gewonnenes Marschland – trägt seinen Namen. Doch Nissens historische Rolle erhitzt jetzt die Gemüter: Trug er als Bahnbauingenieur zum Völkermord der deutschen Kolonialmacht an Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts bei?

„Die Menschen starben wie die Fliegen“

Für Historiker Marco L. Petersen von der dänischen Centralbibliotek in Flensburg zumindest ist das erwiesen. Er hat wochenlang im namibischen Staatsarchiv geforscht und einen fast 500-seitigen Sammelband zur regionalen Kolonialgeschichte herausgegeben. „Die beim Bahnbau eingesetzten Zwangsarbeiter waren Kriegsgefangene, die von Nissens Firma in ein Lager gesteckt wurden“, schildert Petersen. „Die Zustände waren unmenschlich, die Menschen starben wie die Fliegen.“

Das ganze Thema ist umstritten und emotional. „Man muss das in seiner Zeit sehen“, sagt dazu der 80-jährige Johannes Volquardsen, bis 2013 zehn Jahre lang Bürgermeister von Reußenköge. „Nissen hat das System nicht gemacht. Er hat die Arbeiter arbeiten lassen, aber wahrscheinlich hatte er keine andere Wahl.“ Er werde die Arbeiter auch gut behandelt haben. „Sonst wäre es nicht zu schaffen gewesen, den Bahnbau wesentlich vor der geplanten Zeit fertigzustellen“. Auf Nissens Bestreben sei auch ein Krankenhaus gebaut worden.

Reich geworden durch Schürfrechte für Diamanten

„Viele Belege zeigen, dass er das System für seinen Reichtum ausgenutzt und es gefördert hat“, betont indes Historiker Petersen. Nissen verdiente nicht nur als Bauingenieur sein Geld. Er wurde mit an der Bahntrasse gefundenen Diamanten reich, nachdem er Schürfrechte erworben hatte. Von 2014 zur Arbeit gezwungenen Herero und Nama seien 1359 von Januar 1906 bis Juni 1907 gestorben, sagt Petersen. „Die Mortalitätsrate beträgt also 67 Prozent.“ Das sei alles belegt. Nissen habe entsprechende Belege unterschrieben. Extrem harte Arbeit, mangelhaftes Essen, raues Klima am Atlantik – die Herero und Nama kamen aus dem viel wärmeren Landesinneren – und in der Folge Krankheiten nennt Petersen als Todesursachen.

Hier geht’s lang: Ein Schild steht an der Zufahrt zum Sönke-Nissen-Koog. Quelle: Carsten Rehder/dpa

„Es gab mit Sicherheit Opfer“, sagt auch Volquardsen in seinem Vaterhaus im Sönke-Nissen-Koog. Die großen weißen Häuser dort, alle mit hellgrünen Dächern, fallen sofort auf in dem flachen Landstrich mit den satten Wiesen, Windanlagen und den vielen Schafen. „Gewiss waren die Arbeitsbedingungen nicht gut.“ Aber im Ruhrgebiet oder beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals seien sie es auch nicht gewesen.

Sieben Namibia-Häuser erinnern an Nissens Wirken

Der Koog, in dem die sieben sogenannten Namibia-Häuser stehen, war nach Nissen benannt worden, weil der Nordfriese den Bau erheblich mitfinanziert hatte. Das Geld der heimischen Initiatoren reichte nicht. Schließlich wurden 28 Höfe gebaut. „Sie sollten so groß sein, dass in die Scheunen eine ganze Ernte passt“, erzählt Volquardsen. „Und sie sollten wegen der noch fehlenden Tragfähigkeit des neu eingedeichten Bodens leicht und nicht so teuer sein, denn der neue Deich hatte mehr gekostet als eingeplant.“ Der Kieler Architekt Heinrich Staav sei nach anfänglichem Kopfschütteln davon überzeugt worden, die Häuser als Holzständerbau mit Blecheindeckung zu bauen.

Der „Hof Elisabethbay“ mit seinem grünen Dach ist ein typisches Gehöft im Sönke-Nissen-Koog. Sieben Höfe in der Gemeinde Reußenköge sind benannt nach Bahnstationen im früheren Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nissens Engagement, seine Profession als Ingenieur (Petersen: „Der deutscheste aller Berufe“) und seine Rolle beim Zivilisationsprojekt Bahnbau prägten sein positives Image in der Heimat. Nach der Rückkehr aus Namibia kaufte er Gut Glinde bei Hamburg. „Er machte dort wie hier viel Gutes für seine Leute, war sehr sozial eingestellt“, sagt Volquardsen. „In Glinde hat er zum Beispiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeführt.“ Dort tragen eine Allee und eine Schule Nissens Namen.

Debatte um Umbenennung hat begonnen

In Nordfriesland ist allerdings eine Umbenennungsdebatte entflammt. „Auf keinen Fall“, sagt Volquardsen dazu. „Ich habe die Fakten geliefert und möchte eine Debatte über unsere Erinnerungskultur anstoßen“, meint Petersen. Er ist für „Umerinnerung“, wie er es nennt. Die Frage, ob Nissens Name den Werten dieser Gesellschaft entspricht, stelle sich aber auch. Er wolle mit dem Stichwort „Völkermord“ eine ehrliche Diskussion unter Einbeziehung von Vertretern der Herero und Nama sowie der Ovambo, die in Nissens Diamantenminen geschuftet hätten. „Man kann nachweisen, dass Nissen für seine Karriere und für sein Vermögen den Tod der Menschen nicht nur in Kauf genommen, sondern ihn sogar gefördert hat.“ Er hätte auch anders handeln können, selbst wenn damals ein hegemonial-rassistisches Weltbild stark verbreitet gewesen sei.

Geschichte treibt auch die Politik um

Dass er ein heißes Eisen angepackt hat, ist Petersen klar. „Es geht um eine regionalgeschichtliche Legende.“ Das Ganze treibt auch die Politik um. Der Landtag diskutierte darüber auf Initiative des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW). Heute wisse man, dass Nissens Reichtum auch auf Ausbeutung schwarzer Zwangsarbeiter beruhe, die an Unterernährung, Entkräftung und Krankheiten gestorben sind, sagte Fraktionschef Lars Harms.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich 2019 in Namibia als Bundesratspräsident zu deutscher Schuld bekannt. „Die damaligen im deutschen Namen begangenen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde“, sagte er im Parlament.

FDP-Mann Jan Marcus Rossa nannte im Landtag ein weiteres Beispiel: „In Aumühle steht das sogenannte Deutsch-Ostafrikaner-Ehrenmal zu Ehren von Paul von Lettow-Vorbeck, der zwischen 1904 und 1906 am Völkermord an den Herero und Nama unmittelbar beteiligt war und diesen ausdrücklich befürwortete“. Und da gibt es den LeVo-Park in Bad Segeberg, benannt nach Lettow-Vorbeck, Namensgeber für eine 2008 dort geschlossene Kaserne. In dem jetzigen Gewerbegebiet sind seit Kurzem in einem Containerdorf wieder Flüchtlinge untergebracht.

Von Wolfgang Schmidt