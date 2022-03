Hannover

Zum ersten Mal liegt die Stickstoffbilanz auf Landesebene unterhalb der gesetzlichen Grenze von 170 Kilogramm pro Hektar. Das geht aus dem aktuellen Nährstoffbericht für den Zeitraum 2020/2021 hervor, den Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch in Hannover vorgestellt hat.

„Niedersachsen hat ein erfolgreiches Nährstoffmanagement, um Nitrateinträge in das Grundwasser zu vermeiden“, betonte die Ministerin. Landesweit wurde erstmals unterhalb des errechneten Bedarfs der Pflanzen gedüngt: Der Nährstoffüberschuss von 80.000 Tonnen Stickstoff im Zeitraum 2014 und 2015 wurde komplett abgebaut und 2020 und 2021 auf minus 3655 Tonnen Stickstoff reduziert. Der Nährstoffbericht wird seit 2013 jährlich von der Landwirtschaftskammer erstellt.

Ministerin lobt „gemeinsamen Willen aller Beteiligten“

„Der gemeinsame Wille aller Beteiligten, im Sinne des Gewässerschutzes zu handeln, beeindruckt mich stark“, sagte Otte-Kinast. Beigetragen habe dazu das Engagement der Betriebe. Beratungen, Projekte zum Ressorucenschutz und wirksame Kontrollen hätten dieses Ziel zusätzlich erreichbar gemacht, erklärte die Ministerin.

Die Düngebehörde der Landwirtschaftskammer hat eine genauere Bilanz erstellt. Demnach wurden im Meldezeitraum 37,8 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger und Gärreste in andere Bundesländer transportiert, im Vorjahr waren es 37,9 Millionen Tonnen. Da das Niveau der abtransportierten Düngeprodukte somit konstant hoch geblieben ist, wirkt sich dies positiv auf die Düngestatistik in Niedersachsen aus. Daneben spielen auch die reduzierten Tierzahlen eine entscheidende Rolle: Der Rückgang von 71.733 Rindern, 97.498 Schweinen und 647.000 Geflügel-Tieren wirkt sich positiv auf das Nährstoffaufkommen aus.

Mit Cloppenburg und der Grafschaft Bentheim liegen nur noch zwei Landkreise über der Obergrenze für organischen und organisch-mineralischen Stickstoff. Problematisch bleibt dagegen aber der Phosphanteil: In insgesamt elf Landkreisen im Nord-Westen Niedersachsens wurden Überschüsse festgestellt – im Süd-Osten des Landes sind die Werte dagegen im negativen Bereich. Entscheidend dafür ist die Art der Landwirtschaft, gerade der Nord-Westen wird von tierhaltenden Betrieben geprägt. Wieso nicht einfach umverteilen?

Gülle und Mist aus Niedersachsen könnten zu gefragtem Gut werden

„Die Bereitschaft der Ackerbauern, Dünger aufzunehmen, hängt davon ab, ob das Substrat rieselfähig ist und nicht stinkt“, erklärte die Landwirtschaftsministerin. Bisher schienen die Landwirte dabei offenbar auf andere Produkte zu setzen, die hauptsächlich aus Russland kamen. Doch das könnte sich angesichts des Angriffskrieges in der Ukraine nun ändern: Dünger ist knapp, Gülle und Mist aus Niedersachsen könnten deswegen zu einem gefragten Gut werden. Otte-Kinast ist deshalb überzeugt: „Die Tierhaltung einfach wegzudenken, wird zu einem Problem für unsere Landwirtschaft.“ Gerade der Krieg in der Ukraine zeige, dass sich Niedersachsen keine weiteren Ertragsverluste leisten kann.

Wie viel Dünger ist zu viel? Ein Landwirt bringt im Sünteltal Gülle aus. Quelle: Dana (Archiv)

Grundwasserbelastung weiterhin hoch

Wenngleich das Nährstoffmanagement erste Erfolge erzielt, sind die Auswirkungen auf das Grundwasser allerdings kaum spürbar. Zwar fallen die Nitratwerte, die sich infolge der Düngung im Grundwasser absetzen, der Gehalt liegt aber deutlich über dem Schwellenwert. Ein Punkt, der seit Jahren zu einem Disput zwischen der Europäischen Kommission und den Agrarländern führt, denn an vielen Stellen in Deutschland ist das Grundwasser zu stark belastet – ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren läuft. „Angesichts der aktuellen Situation könnte sich die EU-Kommission darüber Gedanken machen, dieses Verfahren vorerst ruhen zu lassen“, sagte Otte-Kinast mit Blick auf die drohende Hungersnot in Afrika angesichts des Krieges in der Ukraine.

Auch mit Blick auf die geplante Novellierung der Düngeverordnung verfolgt die Ministerin ein klares Ziel: In den sogenannten roten Gebieten – also dort, wo die Nitratbelastung des Grundwassers besonders kritisch ist – soll bereits im Vorfeld der emissionsbasierte Ansatz greifen. Das heißt: Statt die Region als Ganzes zu betrachten, soll nach dem Verursacherprinzip auf die Betriebe geschaut werden.

Grüne kritisieren Phosphateintrag

Die Grünen im Landtag begrüßen die besseren Werte, üben aber auch Kritik: „Alleiniger Beweis für eine wirksame Agrarpolitik ist das noch nicht“, sagte Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin. Gerade beim Phosphateintrag werde zu wenig getan. „Ein Überangebot an Phosphat schädigt den Boden, verursacht eine Überdüngung der Oberflächengewässer und ist zudem noch eine Verschwendung des endlichen und wichtigen Rohstoffs Phosphor.“ Angesichts der schlechten Grundwasserwerte erteilte sie der zusätzlichen Düngung wegen den Ukraine-Kriegs eine Absage.

Hermann Grupe (FDP) ist indes überzeugt: „Der Generalverdacht, die Landwirtschaft würde überdüngen, ist damit eindeutig widerlegt. Sie hat ihren Beitrag zum Gewässerschutz nicht nur geleistet, sondern deutlich übererfüllt.“ Nun gehe es darum, einen Beitrag zur Verhinderung der Lebensmittelkrise zu leisten. „In der aktuellen politischen Situation ist jede Anstrengung nötig, um eine Hungerkatastrophe in vielen Ländern der Welt zu verhindern. Eine starke Unterdüngung in den roten Gebieten ist ethisch-moralisch deshalb nicht vertretbar.“

Von Mandy Sarti