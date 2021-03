Hannover

Jetzt ist es entschieden: Die Region wird ab Gründonnerstag, 1. April, eine elftägige Ausgangssperre verhängen, die jeweils zwischen 22 und 5 Uhr gilt. Das hat Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Montag (29. März) mitgeteilt.

Ausgangssperre gilt ab Donnerstag

Die Region Hannover reagiert damit auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 152,1 pro 100.000 Einwohner gelegen. Am Montag war sie zwar leicht zurückgegangen auf 144,1. Trotzdem wolle man „weitergehende Regelungen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen“, erlassen, heißt es in einer Mitteilung der Region.

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr soll mit einer Allgemeinverfügung angeordnet werden, die am Donnerstag in Kraft tritt. Sie gilt dann innerhalb des gesamten Regionsgebiets für die Zeit vom 1. bis 12. April. Die Landesverordnung empfahl Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr. Die Region weicht davon etwas ab.

Wen trifft die Ausgangssperre?

Theater und Konzerthäuser sind geschlossen, es gibt keine Sportevents und keine geöffnete Gastronomie, in der man essen gehen kann. Eigentlich existieren also kaum Gründe, um privat abends draußen zu sein. Außer, wenn man sich zum Beispiel mit Freunden trifft, auf einen Doppelkopfabend etwa oder ein gemeinsames Essen zuhause. Genau solche Treffen will die Region mit der neuen Anordnung unterbinden, um die sogenannte Dritte welle der Corona-Infektionen zu bremsen.

Welche Ausnahmen gelten?

Ausnahmen beim Vorliegen eines triftigen Grundes sind bereits in der Landesverordnung beschrieben. Zu ihnen zählen insbesondere notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, der Besuch von Gottesdiensten und ähnlicher religiöser Veranstaltungen und der Besuchs naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind.

Zusätzlich will die Region die Maskenpflicht ausweiten. Was genau gelten soll, steht aber noch nicht fest.

Von Conrad von Meding/HAZ