Nach Schweinekopf-Fund bei Aktivist David Janzen: Mutmaßlicher Täter in Braunschweig ermittelt

Braunschweig

Weil er David Janzen, dem Sprecher des Braunschweiger „Bündnisses gegen Rechts“, einen halben Schweinekopf geschickt haben soll, wird gegen einen 29-Jährigen wegen Körperverletzung ermittelt. Der Mann werde der „rechten Szene“ zugeordnet und sei der knapp zwei Wochen zurückliegenden Tat „konkret verdächtig“, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Auf Anregung der Polizei sei einem weiteren der Szene zuzurechnendem Braunschweiger ein Betretungsverbot für einen bestimmten Bereich um den Wohnort des Bündnissprechers erteilt worden, hieß weiter.

Nicht die erste Attacke gegen das Opfer

Den Fund in seiner Post hatte Janzen umgehend gezeigt. Nun geht es unter anderem um Körperverletzung. Die Spurensicherung war am Mittwoch vor Ort, und die Ermittlungen dauern an, wie der Polizeisprecher sagte.

Der 47 Jahre alte Sprecher war bereits mehrmals Ziel von Attacken. Im Herbst 2019 wurden die Tür und der Eingangsbereich seines Wohnhauses mit einer roten, zähflüssigen Substanz großflächig beschmiert. Laut damaligen Polizeiangaben wurde eine säurehaltige, ätzende Flüssigkeit im Hauseingang und im Briefkasten verteilt. Bei vorherigen Schmierereien gab es auch Drohungen. Im Umfeld des Hauses wurden laut Polizei auch schon Aufkleber gefunden, die auf einen politisch motivierten Hintergrund hindeuten.

