Eine nach einem Listerien-Verdacht stillgelegte Fleischfirma im Oldenburger Münsterland darf den Betrieb an einem ihrer Standorte wieder aufnehmen. Bei einer Begehung der Firmenzentrale von Fleisch-Krone Feinkost in Essen im Kreis Cloppenburg wurden erhebliche Verbesserungen bei Sauberkeit und Hygiene festgestellt, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Freitag mit. Der Betrieb habe zudem zugesagt, das vorhandene Hygienesystem zu überprüfen und zu erweitern und werde engmaschig kontrolliert.

Zweiter Standort bleibt vorerst geschlossen

Ein weiterer Standort des Unternehmens in Goldenstedt im Landkreis Vechta bleibt hingegen weiterhin geschlossen. „Dort gibt es auch bauliche Mängel, die sich nicht so schnell abstellen lassen“, sagte eine Laves-Sprecherin. Außerdem seien die dort gefertigten verzehrfertigen Frikadellen viel anfälliger für Hygienemängel als die in Essen hergestellte Tiefkühlware.

Unter Druck der Behörden hatte das Unternehmen Anfang November Fertigfrikadellen aus dem Standort Goldenstedt zurückgerufen, nachdem darin Listerien gefunden wurden. Die Betriebserlaubnis war deswegen vorübergehend ausgesetzt worden. Wenige Tage später legten die Behörden auch die Betriebsstätte in Essen still.

Von RND/dpa