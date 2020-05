Nach Corona-Pause: Das ist der Fahrplan für die Rückkehr der Schüler an die Schulen

Hannover

Seit Ende April kehren Niedersachsens Schüler Schritt für Schritt zurück an ihre Schulen – erst die Abschlussklassen und die Abiturienten, seit Anfang Mai werden auch die vierten und zwölften Klassen wieder in der Schule unterrichtet. In der nächsten Woche folgen die Schüler der Klassen drei, neun und zehn. Jetzt hat das Kultusministerium den Fahrplan für die übrigen Jahrgänge vorgelegt:

1. Klasse: 15. Juni

15. Juni 2. Klasse: 3. Juni (nach Pfingsten )

3. Juni (nach ) 3. Klasse: 18. Mai

18. Mai 5. Klasse: 15. Juni

15. Juni 6. Klasse: 15. Juni

15. Juni 7. Klasse: 3. Juni (nach Pfingsten )

3. Juni (nach ) 8. Klasse: 3. Juni (nach Pfingsten )

3. Juni (nach ) 9. Klasse: 18. Mai

18. Mai 10. Klasse: 18. Mai

18. Mai 11. Klasse: 25. Mai

Die positive Entwicklung der Infektionszahlen ermögliche es, dass nun immer mehr Schüler an ihre Schulen zurückkehren könnten, schreibt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in einem Brief an die Schulleiter und Lehrer, der der HAZ vorliegt.

Kritik am Fahrplan des Ministers kommt von der FDP: „Die Rückkehr der ersten, fünften und sechsten Klassen erfolgt zu spät“, sagt FDP-Bildungsexperte Björn Försterling. „Sie erhalten damit nur noch vier Wochen reduzierten Präsenzunterricht und waren ein Vierteljahr nicht mehr in der Schule. Diese Jahrgänge werden es schwer haben in den nächsten Jahren. Und die Eltern haben jetzt Gewissheit, dass sie ihre Kinder weitere vier Wochen zu Hause als Hilfslehrer betreuen müssen.“

