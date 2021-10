Mythos „Gorch Fock“: Diese fünf Dinge haben Sie noch nicht gewusst

Kiel

Die Stammbesatzung der „Gorch Fock“ soll Offizieranwärter und -anwärterinnen an den Dienst auf See gewöhnen. Dabei gehe es oft rau bis deftig zugehen, sagen Gerüchte. Aber was passiert wirklich an Bord der Bark? Wir klären es im Faktencheck.

Stimmt es, dass die Besatzung beim Umgang mit der Crew besonders brutal ist?

Traditionell nutzen die Ausbilder eine harte Sprache, durchsetzt mit Flüchen – das ist nicht nur auf der „Gorch Fock“ so, sondern betrifft die gesamte Marineschifffahrt. Nach der Reform der Ausbildung 2012 wurden die Traditionen und Rituale zwar etwas überarbeitet. Für Zartbesaitete dürfte es aber immer noch schwer erträglich sein.

Stimmt es, dass es an Bord Hunde gibt?

Das war mal so. Bis 1980 gehörten fast 20 Jahre lang die Terrier Whiskey und Gogo zur Stammbesatzung. Sie waren auch bei den Seereisen und Auslandsbesuchen an Bord. Die Mitnahme von Hunden auf Schiffen hat übrigens Tradition. So gab es in Kiel auch früher den Schlepper „Bugsier 10“ mit einem eigenen Bordhund.

Stimmt es, dass der Dienst auf diesem Schiff besonders gefährlich ist?

Nicht gefährlicher als auf anderen Schiffen, jedenfalls laut Statistik. In der Dienstzeit der „Gorch Fock“ sind seit 1958 bislang vier Männer und zwei Frauen an Bord zu Tode gekommen. Auch in der deutschen Handelsflotte kommen aber jedes Jahr ein bis zwei Seeleute im Dienst zu Tode. Diese Unfälle werden durch die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung untersucht.

Stimmt es, dass die Besatzung kostenfrei Kondome bekommt?

In der Marine gehört zur Gesundheitsvorsorge auch die Verhütung vor Geschlechtskrankheiten. Deshalb gibt es beim Sanitätsbereich eines jeden Schiffes der Marine bei Seefahrten ins Ausland und vor Hafenbesuchen auch kostenlos Kondome für die Besatzung. Dem Vernehmen nach werden die Verhütungsmittel nicht ausschließlich für Landgänge gebraucht.

Stimmt es, dass an Bord eine riesige Nähmaschine gibt?

Zur Ausrüstung der „Gorch Fock“ gehören bis zu 25 Segel. Die Pflege und Reparatur dieser Segel ist Aufgabe der Besatzung. Dafür gibt es an Bord einen Raum mit einer großen Nähmaschine für den Segelmacher. Mit der Maschine lassen sich aber auch Seesäcke und Souvenirs der Crew anfertigen.

Von Frank Behling