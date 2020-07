Mysteriöse Kreidezähne: Tausende Kinder in Niedersachsen betroffen 

Hannover

Jedes 20. Kind zwischen sechs und zwölf Jahren in Niedersachsen leidet nach Angaben der Barmer-Krankenkasse unter einer relativ neuartigen Zahnkrankheit, den sogenannten Kreidezähnen. Anderen Angaben zufolge hat ein Drittel aller Zwölfjährigen in Deutschland Probleme mit porösem Zahnschmelz. Die Kreidezähne wachsen bereits mit löchriger Schutzschicht aus dem Kiefer – niemand weiß genau, warum.

Doch eines ist gewiss: Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) genannte Schmelzbildungsstörung entwickelt sich zu einem Massenphänomen. Die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnmedizin (DGKiZ) spricht bereits von einer „neuen Volkskrankheit“. In bestimmten Altersgruppen habe die MIH Karies bereits überholt.

11.000 Kinder betroffen

Nun hat die Barmer erstmals Zahlen für Niedersachsen vorgelegt: Laut dem Zahnreport der Krankenkasse waren im Jahr 2018 – aktuellere Daten liegen nicht vor – 5 Prozent der Kinder in Niedersachsen zwischen sechs und zwölf Jahren von MIH betroffen, insgesamt 11.000 Kinder.

Die DGKiZ nennt höhere Zahlen: Im Schnitt litten in Deutschland 10 bis 15 Prozent der Kinder unter Kreidezähnen, bei den Zwölfjährigen liege die Quote sogar bei über 30 Prozent. Die Angaben der DGKiZ stammen aus der 5. Deutschen Mundgesundheitsstudie, die 2016 veröffentlicht wurde.

„Möglichst frühzeitig erkennen“

In jedem Fall appelliert Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer, Routineuntersuchungen für Kinder und Jugendliche regelmäßig zu nutzen, um MIH möglichst frühzeitig zu erkennen. Denn die Kinder leiden laut Sander unter den Kreidezähnen. Meist seien die ersten bleibenden Backenzähne betroffen, häufig auch bleibende Frontzähne. Untersuchungen zeigten zudem, dass auch schon Milchzähne mit unzureichendem Schmelz gebildet werden.

Weiße bis braune Flecken

Die sogenannten Kreidezähne zeigen weiße bis gelblich-braune Flecken – je stärker die Verfärbung, desto beeinträchtigter ist die Mineralisierung des Zahnschmelzes. „Das schmerzt und die Kinder können kaum noch Zähneputzen, die Zähne zerbröseln“, sagt Sander. Kälte, Hitze und Berührungen werden als unangenehm empfunden.

Die Krankheit wurde nach Angaben der DGKiZ 1987 zum ersten Mal von Forschern beschrieben und tritt mittlerweile weltweit in allen Industrienationen auf. Die präzise Ursache gilt wissenschaftlich als nicht geklärt. Der Barmer und der DGKiZ zufolge gelten Weichmacher in Kunststoffen, die mit der Nahrung aufgenommen werden, als potenzielle Ursache. Bisphenol-A spiele offenbar eine große Rolle. Auch Probleme während der Schwangerschaft, Infektionskrankheiten, Antibiotika, Windpocken, Einflüsse durch Dioxine und Erkrankungen der oberen Luftwege kämen als Ursache in Betracht. Die DGKiZ geht davon aus, dass die Störung zwischen dem achten Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr auftritt.

Kreidezähne lassen sich erhalten

Eine wirksame Prävention gibt es nicht, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Präventivzahnmedizin. Die Zähne wiesen eine raue Oberfläche und eine schlechtere Substanz auf – das mache sie besonders anfällig für Karies. Eine besonders intensive Prophylaxe sei daher nötig. Um so wichtiger sei die Vorsorge, mahnt die Barmer: „Mit früher zahnärztlicher Vorsorge können auch Kreidezähne erhalten werden.“

Die Krankenkasse weist auch auf die sozialen Faktoren hin: Eine schon in der frühen Kindheit beeinträchtigte Mundgesundheit könne negative Folgen für die kindliche Entwicklung, den Schulerfolg und das Sozialverhalten haben. Damit betroffene Kinder unbeschwert aufwachsen, lernen und spielen können, seien frühes Erkennen der MIH und eine individuelle Behandlung entscheidend.

Von Karl Doeleke