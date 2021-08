1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition liegen in Nord- und Ostsee auf dem Meeresgrund. Ein Pilotprojekt für eine schwimmende Räumungsplattform steht in den Startlöchern. Die Industrie macht Druck. Doch die Finanzierung ist noch unklar.

Dieser versenkte Munitionsrest liegt in der Kolberger Heide am Ausgang der Kieler Förde in der Ostsee. Quelle: Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa