Mord in Göttingen: Verdächtiger Ex-Freund schweigt weiter

Göttingen

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an der Göttinger Wiesenstraße schweigt der Tatverdächtige 44-jährige Mann weiter. Er war am Sonntag in Hannover festgenommen worden. Er wird verdächtigt, die 51-jährige Göttingerin, die zuvor seine Lebensgefährtin war, ermordet zu haben.

„Der Verdächtige äußert sich weiterhin nicht zu den Vorwürfen und macht keine Angaben zur Sache ”, so die Göttinger Staatsanwaltschaft am Dienstag. Ob der Mann, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, bereits zuvor bei der Polizei bekannt war und ob er bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, werde derzeit noch geprüft. „Die Ermittlungen laufen weiter”, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Da die Ermittlungen nach der Festnahme nun nicht mehr verdeckt laufen müssten, könne man jetzt diverse weitere Untersuchungen voranbringen.

In den ersten Wochen nach der Tat waren unter anderem verdeckte Einsatzkräfte der Mordkommission der Polizeiinspektion Göttingen im Einsatz. Nach Tageblatt-Informationen wurde der Tatverdächtige dabei observiert und auch in seiner Wohnung im hannoverschen Stadtteil Anderten überwacht. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den Ex-Freund der 51-Jährigen erhärtet hatte, erfolgte am Sonntagmorgen in Hannover der Zugriff durch Göttinger Einsatzkräfte.

Anteilnahme in Traueranzeigen

Vor dem Haus des Opfers ist von dem schrecklichen Vorfall, der sich Ende August dort abgespielt haben muss, nichts zu ahnen. Die Menschen, die vorbeikommen, haben aus dem Tageblatt und durch Traueranzeigen vom Tod der Frau erfahren. Dort hatten auch die Kollegen der 51-Jährigen, die in der Klinik für Dermatologie der Universitätsmedizin arbeitete, ihre tiefe Anteilnahme am Tod der beliebten Kollegin bekundet. Der 44-Jährige sitzt unterdessen in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft.

Von Fabian Thiele und Britta Bielefeld