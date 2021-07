Hannover

Nach dem verheerenden Moorbrand im Emsland vor drei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen mehrere Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Nach Angaben der Landesregierung auf eine Landtagsanfrage der Grünen liegt den Ermittlern nun ein Sachverständigengutachten vor, dass diesen Verdacht untermauert.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte das Verfahren bereits im September 2018 eröffnet. Seitdem ziehen sich die Ermittlungen hin, unter anderem weil ein externer Sachverständiger „zur Beurteilung der Brandschutz- und Brandbekämpfungsmaßnahmen“ hinzugezogen werden musste. Das Gutachten ist dem Justizministerium in Hannover zufolge nun fertig.

Moorbrand im Emsland: Keine Details aus Gutachten

Gegen wen sich der Verdacht der Brandstiftung richtet, bleibt öffentlich unbekannt. Der Osnabrücker Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer wollte sich dazu nicht äußern und nannte rechtliche Gründe. „Es handelt sich um mehrere Beschuldigte, deren Verteidiger Akteneinsicht bekommen haben.“ Auch die Landesregierung nennt „aufgrund der fortlaufenden Ermittlungen“ keine Details.

Der Moorbrand war entstanden, nachdem im extrem trockenen Sommer 2018 auf der sogenannten Wehrtechnischen Dienststelle 91 nördlich von Meppen Luft-Boden-Raketen getestet wurden. Das Unternehmen Airbus Helicopters führte die Schießübungen im Auftrag der Bundeswehr durch.

Fast 2000 Einsatzkräfte kämpften wochenlang und bis zur Erschöpfung gegen die Flammen und unterirdische Schwelbrände. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Eines der abgefeuerten 74 Geschosse setzte am 3. September versehentlich das Moor im Naturschutzgebiet Tinner Dose westlich von Stavern in Brand. Die Bundeswehr war mit dem Löschen heillos überfordert. Am Ende brannten rund 1000 Hektar Moor, fast 2000 Rettungskräfte von THW und Feuerwehr waren wochenlang im Einsatz. Zwischenzeitlich stand die Evakuierung mehrere Gemeinden im Raum. Am 10. Oktober erklärte die Bundeswehr, der Brand sei vollständig gelöscht.

Grüne fordern „zügige“ Anklage

Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer forderte die Ermittler in Osnabrück auf, die Verantwortlichen nun „zügig“ anzuklagen. Sie seien für den „größten Moorbrand in der Geschichte Niedersachsens“ verantwortlich. „Es kann nicht sein, dass Menschen für eine in den Wald geworfene Zigarettenkippe zurecht bestraft werden, aber bei diesem Großbrand mit riesigen Schäden die Verantwortlichen“ straflos blieben.

Das Verteidigungsministerium dürfe sich nicht weiter aus der Verantwortung stehlen, sagte Meyer auch mit Blick auf den sogenannten Klimaschaden durch 637.000 Tonnen Kohlendioxid, das infolge des Brandes freigesetzt worden sei. „Wir Grüne fordern den Bund auf, in der Region Emsland den Klimaschaden durch ein umfangreiches Moorvernässungsprogramm komplett auszugleichen und die Kosten dafür zu übernehmen.“

Entgegen früherer Beteuerungen weigern sich Bundeswehr und Bundesregierung, das zu tun, und begründen ihre Haltung mit einer fehlenden Rechtsgrundlage. Nicht nur die Grünen empört das. Das niedersächsische Umweltministerium erklärt auf Anfrage der Grünen, die Bundeswehr habe einen „sehr erheblichen Schaden“ im Emsland angerichtet. „Die Landesregierung vertritt daher die Auffassung, dass eine Verantwortung des Bundes für den eingetretenen Schaden besteht und daraus zumindest eine politische Pflicht zum Ausgleich des Klimaschadens durch den Bund zwingend abzuleiten ist.“ Bisher hat die Bundesregierung etwa 100 Hektar Moor wieder vernässt.

Von Karl Doeleke