Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag ganztägige Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen angekündigt – auch in Hannover. Reisende müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen, zudem fallen Flüge aus.

