Mözen

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto in Mözen im Kreis Segeberg ist eine Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Businsassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Frau starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle.

Zum Unfallhergang machten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, soll das Unfallfahrzeug vor der Kollision ins Schlingern geraten und in den Straßengraben geraten sein. Der Passa soll anschließend in voller Fahrt aus dem Graben herausgeschossen und in die Seitenfenster des Linienbusses geflogen sein, der knapp 100 Meter weiter zum Stehen kam.

Anzeige

Das zerstörte Auto nach dem Unfall. Quelle: Blaulicht-News.de/dpa

Der Fahrer des Autos konnte trotz einer Suche mit Wärmebildkameras und einem Polizeihubschrauber nicht aufgefunden werden. Fünf weitere Insassen aus dem Bus blieben unverletzt. Es waren unter anderem sechs Rettungswagen und mehrere Notärzte vor Ort.

Von RND/lno/ LN