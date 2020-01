In der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche in Oldenburg gibt es künftig keinen 10-Uhr-Gottesdienst am Sonntag mehr. Stattdessen ist um 18 Uhr eine halbstündige „gottesdienstliche Feier“ mit Talkgästen geplant. Das Modell könnte Nachahmer finden, denn der Mitgliederschwund der Kirchen in Niedersachsen ist dramatisch.