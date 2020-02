Misshandlung in rumänischem Kinderheim: 14 Verdächtige angeklagt

Hannover

Die rumänische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen 14 Mitarbeiter des Projekts Maramures erhoben. In dem Kinderheim in dem Ort Viseu de Sus im Norden Rumäniens waren auffällige deutsche Jugendliche zum Zweck der Resozialisierung untergebracht. Die Jugendlichen kamen aus ganz Deutschland. Sie wurden aber in der Regel über den niedersächsischen Jugendhilfeträger Wildfang in Bothel vermittelt. Unter den Angeklagten sind nach Angaben der Sondereinheit für Organisierte Kriminalität (DIICOT) in Bukarest der deutsche Heimleiter Bert S., dessen Ehefrau Babett und ein rumänischer Sozialarbeiter der Kinderschutzbehörde in Baia Mare.

Die Vorwürfe: Die Angeklagten sollen von 2014 bis August 2019 eine kriminelle Gruppe zum Zwecke des Handels mit Minderjährigen, der illegalen Freiheitsberaubung, der Geldwäsche und des Amtsmissbrauchs gebildet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Betreibern unter anderem vor, dass es keine rechtlich saubere Grundlage für das Heim gegeben habe. Trotz regelmäßiger Kontrollen habe der Sozialarbeiter der Kinderschutzbehörde nicht interveniert.

Heimleiter soll Geld unterschlagen haben

Die meisten Jugendlichen seien in dem abgelegenen Kinderheim von jeglicher Form von Schule oder Ausbildung abgeschnitten gewesen, heißt es weiter. Sie seien brutalen Methoden der Umerziehung ausgesetzt gewesen, die der Heimleiter Bert S. aufgrund von persönlichen pädagogischen Überzeugungen befördert habe. Es gebe überdies Hinweise darauf, dass der Heimleiter knapp 150.000 Euro Fördergelder nicht zweckgerichtet benutzt habe. Der Prozess soll demnächst in der nordrumänischen Stadt Baia Mare beginnen.

Bereits Ende August 2019 hatten die rumänischen Behörden in dem Heim eine Razzia durchgeführt. Dabei waren mehrere Mitarbeiter festgenommen und Bargeld in Höhe von knapp 150.000 Euro beschlagnahmt worden. Ein Jugendlicher aus dem Heim hatte zuvor Anzeige erstattet. Er warf den Betreibern unter anderem vor, dass die Jugendlichen auf umliegenden Bauernhöfen wie Sklaven hätten arbeiten müssen. Drei Mitarbeiter sitzen nach Angaben von Wildfang seitdem in Untersuchungshaft. Sie bestreiten alle Vorwürfe. Im Dezember 2019 gab es in dem umstrittenen Kinderheim weitere Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Danach hatte Wildfang das Heim vorübergehend geschlossen.

Jugendliche beschreiben Zustände extrem unterschiedlich

Bemerkenswert ist: Die dort untergebrachten Jugendlichen beschreiben die Zustände extrem unterschiedlich: Manche reden von Prügeln und Sklavenarbeit, andere von einer „Superzeit“.

Von Jutta Rinas