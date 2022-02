Hannover

Er galt als „Menschenfischer“ – bis dunkle Seiten an ihm zum Vorschein kamen. Der Fall des 2011 verstorbenen Hermannsburger Pastors Klaus Vollmer wird die hannoversche Landeskirche noch lange beschäftigen, seitdem sich Anzeichen für Macht- aber auch sexuellen Missbrauch an einem damals noch heranwachsenden Mann häufen. Der verheiratete Vollmer war nicht nur die Zentralfigur der 1977 in Herrmansburg gegründeten evangelischen Bruderschaft „Kleine Brüder vom Kreuz“, einem eingetragenen Verein, sondern auch Pastor der Landeskirche. Aus der Bruderschaft ist inzwischen eine Geschwisterschaft geworden, die in einem Gutachten das schillernde, aber auch fragwürdige Wirken des Pastors aufarbeiten wollte.

Ließ man dem Menschenfischer freie Hand?

Einer der externen Gutachter, der Theologe und Psychotherapeut Christian Braune, wirft der Landeskirche vor, ihre Aufsichtspflicht über die charismatische Figur verletzt zu haben. „Gab es überhaupt eine Form von Kontrolle, oder war man im Kirchenamt froh, einen unkonventionellen und attraktiven ,Menschenfischer’ zu haben, dem man im Gegenzug manches durchgehen ließ?“, fragt Braune. Faktisch habe die mangelnde Personalaufsicht der Landeskirche das missbräuchliche Verhalten des Geistlichen Vollmer mit ermöglicht.

Ein harter Vorwurf, der noch an Härte dadurch gewinnt, dass sich parallel zu den internen Aufarbeitungsversuchen der Geschwisterschaft 2019 ein Mann bei der Landeskirche meldete. Er gab vor, als Minderjähriger von Vollmer missbraucht worden zu sein. Doch dieser Sachverhalt ist nur unzureichend an die Ermittler der Geschwisterschaft weitergegeben worden, die mehr nach den homosexuellen Kontakten Vollmers mit erwachsenen Männern forschten und die Frage beleuchteten, in wieweit der Theologe, der vielen als eine Vaterfigur erschien, seine geistliche Stellung zu höchst profanen Aktionen ausgenutzt hat. Auch deshalb jetzt noch einmal ein zweiter Anlauf.

Klassische Instrumente der Kontrolle versagten

Für den Chefjuristen der Landeskirche, Vizepräsident Rainer Mainusch, stellt der Gutachter Braune die richtigen Fragen. „Der Pfarrer hat ja offenbar wirklich Menschen bewegt – aber hat man da bewusst über die Schattenseiten hinweggesehen oder dies unbewusst getan? Gab es da eine gewisse Narrenfreiheit?“ Das werde man genau untersuchen müssen, mit Aktenstudium aber auch Zeitzeugengesprächen. Eine Frage werde sein, wie sensibel das Umfeld des charismatisch wirkenden Predigers gewesen sei, und ob es Ansprechpartner bei Irritationen gegeben habe. „Dass eben Vollmer die Säle gefüllt hat – und zwar weit über die Grenzen der Landeskirche – war die eine Seite, aber was steckte noch dahinter?“

Mit den klassischen Instrumenten der Aufsicht, etwa mit förmlichen Berichten, komme man bei der Aufklärung von Missbrauch oft nicht weiter. „Solche Berichte kann man, wenn man will, als Täter auch so gestalten, dass nur Erfolgsgeschichten herauskommen. Deshalb muss man tiefer graben.“

Lesen Sie auch Hermannsburg: Missbrauch - Vorwürfe gegen verstorbenen Pastor Vollmer

Das wolle die Landeskirche jetzt tun, indem sie neben die Aufarbeitung der Geschwisterschaft noch eine zweite Aufarbeitung setze – mit einer kirchenexternen Kommission. Daneben werde die Landeskirche im Rahmen einer disziplinarischen Vorermittlung herauszufinden versuchen, wie es geschehen konnte, dass nur Teile der Schilderungen des potenziellen Missbrauchsopfers, das sich an die Landeskirche gewandt hatte, an die Aufarbeitungskommission der Geschwisterschaft weitergereicht worden sind. „Da geht es um Fehler in der eigenen Kommunikation“, erklärt Mainusch. Diese Untersuchung werde in einer anderen Landeskirche außerhalb Niedersachsens durchgeführt. Ob der Kommunikationsfehler disziplinarische Folgen haben werde? „Darüber kann ich keine Prognosen abgeben“, sagt Mainusch.

Einige Bewunderer gelangten in höchste Ämter

Vollmer hat viele Fans gehabt, die in höchste Kirchenämter gelangten. Einer von ihnen war der Regionalbischof Hans Christian Brandy. Er war als junger Mann fasziniert von der Ausstrahlung des Klaus Vollmer und lobte ihn 2011 in einem Nachruf für „seine besondere Gabe, junge Menschen zu gewinnen, sie intellektuell herauszufordern und im Glauben voranzubringen“. Viele Menschen in der Kirche seien Vollmer dafür dankbar, schrieb Brandy 2011.

Heute würde der Regionalbischof, der sich 1979 als Theologiestudent der Bruder- und späteren Geschwisterschaft anschloss, so etwas nicht mehr schreiben. Brandy berichtet im Gespräch mit der HAZ, dass die Geschwisterschaft sich bereits ab den Achtzigerjahren langsam von ihrem Gründer emanzipiert habe – in zum Teil schmerzlichen gruppendynamischen Prozessen. Auch das antiquierte Frauenbild des Evangelisten habe für die langsame Abnabelung eine Rolle gespielt. „In den Neunzigerjahren spielte Klaus Vollmer keine dominante Rolle mehr.“ Ab 1990 habe man „ziemlich entschlossen“ den Charakter der Geschwisterschaft verändert und die Tagungen etwa für Eltern mit Kindern geöffnet, berichtet Brandy, dessen Frau Claudia zur Leitung der Geschwisterschaft zählt.

Claudia Brandy leitet die Evangelische Geschwisterschaft. Quelle: privat

Brandy betont, bis zur ersten Information der Geschwisterschaft durch die Landeskirche niemals etwas von einem möglichen Missbrauch Vollmers an einem Jugendlichen gehört zu haben. Diese neue Erkenntnis sei erschreckend und werfe für ihn einen dunklen Schatten auf die Person Vollmer. Gewusst habe er allerdings, dass Vollmer mit erwachsenen Männern der Bruderschaft homosexuelle Beziehungen gehabt habe. „Die Ausnutzung seines großen seelsorgerlichen Einflusses auf andere war nicht in Ordnung und ist völlig inakzeptabel“, sagt Brandy heute, der in Vollmer eine sowohl faszinierende als auch problematische Vaterfigur betrachtete. „Eine Sekte war die Bruderschaft nicht. Klaus Vollmer hat anfangs eher das Ideal eines evangelischen Ordens im Kopf gehabt.“

Der Kriminologe Christian Pfeiffer (hier bei einem Talkshow-Auftritt 2017) hält es für richtig, dass sich die Landeskirche noch einmal an die Aufarbeitung des Falls Vollmer macht. Quelle: Horst Galuschka/dpa

Wie die zweite, große Untersuchung über Vollmers fragwürdiges Wirken ausgeht, ist offen. Der hannoversche Kriminologe Christian Pfeiffer hält es aber für richtig und angebracht, dass die Landeskirche sich noch einmal an eine völlig unabhängige Aufarbeitung macht. „Da müssen Profis heran, die, gerade weil es sich um einen Verstorbenen handelt, auch auf immer mögliche Falschbehauptungen verstehen“, sagt Pfeiffer. Im Augenblick mache die Kirche alles richtig – im Gegensatz zu früher.

Von Michael B. Berger