Der mittlerweile dritte Mann aus Hannover muss sich im Zuge des Skandals um Kindesmissbrauch in Münster vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage gegen den 30-jährigen und wirft ihm 13 Taten vor. Der Beschuldigte lebte in einer Wohnung mit einem weiteren Angeklagten aus der Landeshauptstadt.

Der jetzige Angeklagte soll einen Jungen ebenfalls in dieser Münsteraner Gartenlaube missbraucht haben – aber auch in seiner eigenen Wohnung in Hannover. Quelle: Guido Kirchner/dpa (Archiv)