Missbrauchsfall Münster: Zwei Männer aus Hannover festgenommen

Hannover

Der Missbrauchskomplex Münster weitet sich auch auf Niedersachsen aus: Am Dienstag wurden zwei 29 und 49 Jahre alte Männer aus Hannover gefasst, wie die Ermittler in Münster mitteilten. Der bei seinen Eltern im Großraum Frankfurt/Main festgenommene 29-Jährige soll engen Kontakt zu dem mutmaßlichen Haupttäter und dem zehn Jahre alten Opfer gehabt haben.

Er stehe im dringenden Tatverdacht, an schweren sexuellen Missbrauchshandlungen teilgenommen zu haben, hieß es. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens in einem Fall den Zehnjährigen schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Polizisten nahmen ihn in seiner Wohnung in Hannover fest.

Anzeige

Weiterer Verdächtiger kommt aus Langenhagen

Ermittlungen werden zudem gegen einen 36-Jährigen aus Langenhagen bei Hannover geführt. Er soll sich nach bisherigem Ermittlungsstand im Juli 2019 mit dem Hauptbeschuldigten und dem zehnjährigen Missbrauchsopfer auf einem Campingplatz in Niedersachsen aufgehalten haben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Beamten sagten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht, um welchen Campingplatz es sich handelt. Es sei anzunehmen, dass er sich hier an Taten beteiligte oder zumindest von diesen wusste.

Von RND/lni