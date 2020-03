Hannover

„Normalerweise wäre heute der letzte Schultag vor den Osterferien. Aber nichts ist normal. Die Auswirkungen sind noch nicht abschließend absehbar.“ Das sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Freitagmittag bei der täglichen Unterrichtung der Landesregierung zur Corona-Lage. Dann erläuterte er seine Terminpläne für die Abi-Prüfungen und auch die Sek-1-Abschlüsse: Sie werden einmalig verschoben. Demnach sollen die Abi-Klausuren vom 11. Mai an beginnen. Sollte sich bei einer Lageanalyse herausstellen, dass die Corona-Krise auch dann noch keine Prüfungen zulässt, sollte es nach Tonnes Worten keine weitere Verschiebung geben. In dem Falle sollen die Abschlüsse auch Grundlage der jetzigen Noten erteilt werden.

Weiter führt Kultusminister Tonne aus, dass die Landesregierung aufgrund der jetzigen Situation entschieden habe, die Digitalisierung des Schulunterrichts deutlich forcieren und beschleunigen müsse und werde. In Kürze mehr zum Thema auf HAZ.de.

Von HAZ