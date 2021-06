Mitten in Hannover sind am frühen Sonntagmorgen zwei Gruppen in blutigem Streit aneinander geraten. Nach Polizeiangaben erlitten dabei zwei junge Männer nahe dem Kröpcke in der Innenstadt teils lebensbedrohliche Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Es wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.