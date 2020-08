Ein 30-Jähriger, der im April einen 15-Jährigen in Celle niedergestochen hat, soll in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Der Mann hatte den Jugendlichen unvermittelt angegriffen. Dieser starb im Krankenhaus.

