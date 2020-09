Celle

Zwei fast zeitgleiche Gewaltverbrechen, spätabendliche Warnungen der Celler Polizei, die Häuser in bestimmten Bereichen der Stadt nicht zu verlassen, ein Toter – und noch viele offene Fragen: Nach Messerattacken am Montagabend auf zwei Männer in Celle rätselten die Ermittler am Dienstag, ob beide Angriffe miteinander zu tun haben könnten. „Wir gehen der Frage nach: Hängen diese beiden Taten zusammen?“, sagte Polizeisprecherin Birgit Insinger. „Es kann Zufall sein. Ob es Zufall ist, wird sich herausstellen.“ Hinweise auf einen Zusammenhang gebe es allerdings nicht, hieß es dann später.

Was war geschehen? Ein 54 Jahre alter Mann war noch am Montagabend an schweren Stichverletzungen in seiner Wohnung im Stadtteil Hehlentor nördlich des Zentrums gestorben. Das zweite Opfer, ein 59-Jähriger, wurde operiert und schwebte am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige festgenommen. Ihre Motive lagen zunächst im Dunkeln.

Polizei brachte Täter in die Wohnung des Opfers

Der gewaltsame Tod des 54-Jährigen könnte die Celler Polizei in Erklärungsnot bringen. Nach Informationen der „ Celleschen Zeitung“ soll der mutmaßliche Täter zuvor stark alkoholisiert in der Innenstadt randaliert haben. Die Polizei soll den 45-Jährigen daraufhin in die Wohnung seines Onkels gebracht haben. Etwa eine Dreiviertelstunde später war der 54-Jährige tot.

Dazu erklärte am Dienstag der Sohn des Opfers gegenüber der Zeitung: „Gegen 19.30 Uhr stand die Polizei vor der Tür – mit meinem Cousin. Er sollte bei meinem Vater, der ein Stockwerk über mir wohnt, ausnüchtern", berichtete der Mann. Kurz nach 20 Uhr habe der Cousin dann geklingelt. „Er hat mir erzählt, dass mein Vater gerade erstochen wurde. Ein paar Albaner, maskiert, sollen das gewesen sein.“ Der Sohn sei sofort nach oben gelaufen. „Da lag mein Vater hinter der Tür, überall war Blut.“

Warum nicht in eine Zelle?

Warum die Polizei den 45 Jahre alten mutmaßlichen Täter zu seinem Onkel und nicht in eine Ausnüchterungszelle gebracht hat, konnte Polizeisprecherin Insinger am Dienstag zunächst nicht erklären – sie bestätigte aber, dass der Mann von Polizeibeamten zu seinem Onkel gebracht wurde.

Später erklärte die Sprecherin: „Der alkoholisierte Tatverdächtige war wegen Diebstahl, Beleidigung und Körperverletzung auffällig geworden. Es gab allerdings keine Haftgründe, weswegen wir ihn nicht in Gewahrsam genommen haben.“

Möglicherweise war das eine verhängnisvolle Entscheidung. Der Sohn erhebt schwere Vorwürfe: Sein Cousin sei erst wenige Tage aus dem Gefängnis entlassen worden sein. „Der ist Intensivstraftäter.“ Auch das bestätigte die Polizei am Dienstag: Der 45-Jährige sei erst wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden. Die habe er „wegen Eigentumsdelikten, Bedrohung und Beleidigung sowie wegen räuberischer Erpressung verbüßt“.

Nun wird gegen den 45-Jährigen wegen Totschlags ermittelt. Er soll seinen Onkel im Verlauf eines Streits mit einem scharfen Gegenstand, mutmaßlich mit einem Messer, in den Oberkörper gestochen haben. Beim Amtsgericht wurde Haftbefehl beantragt.

Polizisten mit Maschinenpistolen vor dem Haus

In der Nacht sicherten Polizisten mit Maschinenpistolen den Zugang zu dem Haus, wo sich viele Familienangehörige des Getöteten eingefunden hatten. Da hatte die Polizei schon von Mitarbeitern eines Krankenhauses erfahren, dass ein 59 Jahre alter Mann in einem anderen Stadtteil mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sei.

Spätestens da wurde die Lage in Celle zeitweise unübersichtlich. Die Polizei forderte die Bürger in bestimmten Bereichen der Stadt über soziale Medien auf, zu Hause zu bleiben. Das zweite Opfer des Abends hatte angegeben, es sei auf Wilhelm-Heinichen-Ring von einem jungen Radfahrer attackiert worden. Dieser sei zunächst geflüchtet. Die Warnung wurde erst gegen Mitternacht zurückgenommen, weil der 20 Jahre alte mutmaßliche Angreifer gefasst werden konnte. In beiden Fällen seien die mutmaßlichen Täter und Opfer Deutsche, erklärte die Polizei.

Raubüberfall vor zwei Wochen

Die 70.000-Einwohner-Stadt am Südrand der Lüneburger Heide war erst vor zwei Wochen wegen eines Raubüberfalls auf einen Juwelier in den überregionalen Schlagzeilen. Der 71 Jahre alte Inhaber des Geschäftes erschoss die beiden Räuber.

Gegen den Mann wird wegen Verdachts des Totschlags ermittelt. Er habe eine Aussage über seinen Anwalt angekündigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Geprüft werde eine Notwehr- beziehungsweise Nothilfelage. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung hatte der Juwelier erklärt, er habe mit den Schüssen seine Frau retten müssen. Nach dem Überfall war die Polizei ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Messerangriff schon im April

Anfang April war ein 15 Jahre alter Radfahrer auf der Straße in Celle erstochen worden. Zeugen, die die Attacke beobachtet hatten, hielten damals den Angreifer fest. Der Junge, dessen Familie aus dem Irak stammt, war nach ersten Ermittlungen ein Zufallsopfer.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters lag zunächst im Dunklen. Die Ermittler fanden laut Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte für eine politische Motivation oder einen rassistischen Hintergrund des Deutschen. Der inzwischen 30-Jährige muss sich vom 6. Oktober an vor dem Landgericht Lüneburg wegen Totschlags verantworten.

