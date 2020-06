Verurteilte IS-Terroristin Safia S. aus Hannover könnte Ende des Jahres frei kommen

Hannover

Das Verbrechen gilt bis heute als erster Anschlag der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Deutschland: Im Februar 2016 verletzte die damals 15 Jahre alte Safia S. im hannoverschen Hauptbahnhof einen Bundespolizisten mit einem Messer. Wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erhielt sie eine Jugendstrafe von sechs Jahren Gefängnis. Ende des Jahres könnte S. allerdings vorzeitig aus dem Gefängnis in die Freiheit entlassen werden.

Amtsgericht Vechta entscheidet über Entlassung

Beim Amtsgericht Vechta liegt ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung der heute 19 Jahre alten Verurteilten vor. „Das ist eine Möglichkeit, die allen Gefangenen zur Verfügung steht, wenn sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt haben“, sagt Ralph Seifert, Direktor des Amtsgerichts. Dort wird jetzt ein Richter den Antrag genau prüfen. „Dazu wird vermutlich ein Gutachten eingeholt. Die junge Frau wird ebenso angehört werden wie der Generalbundesanwalt“, sagt Seifert. Das Amtsgericht Vechta ist deshalb für Safia S. zuständig, weil sie ihre Strafe im Frauenvollzug in Vechta verbüßt. Sollte der Antrag positiv beurteilt werden, könnte Safia bereits im Dezember die Justizvollzugsanstalt dort verlassen. Der Rechtsanwalt von Safia S., der Bonner Strafverteidiger Mutlu Günal, ließ mehrere Anfragen der HAZ zur möglichen vorzeitigen Haftentlassung seiner Mandantin unbeantwortet.

Mutlu Günal, Anwalt von Safia S., kommt am 20. Oktober 2016 zum Prozessauftakt in Celle. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Ausreise nach Syrien

Schon als Grundschülerin war Safia S. regelmäßig in der umstrittenen Moschee des „Deutschsprachigen Islamkreises“ in der Kornstraße in der Nordstadt zu Gast. Es existieren zahlreiche Videos, die Safia mit dem bekannten Hassprediger und Konvertiten Pierre Vogel zeigen. Anfang des Jahres 2016 verließ sie heimlich Hannover, um über die Türkei nach Syrien auszureisen. In Istanbul soll sie Kontaktleute der IS-Terroristen getroffen haben. Sie sollen die Schülerin dazu überredet haben, in Deutschland eine sogenannte Märtyrertat zu begehen. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Hannover rammte sie dann dem damals 34-jährigen Polizisten ein Küchenmesser in den Hals. Bis unmittelbar vor der Tat soll sie über den Nachrichtendienst Whatsapp mit einer Kontaktperson des IS kommuniziert haben.

Angegriffener Bundespolizist ist heute in Bayern tätig

Anfang Januar 2017 hatte der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Celle die damals 16-Jährige der gefährlichen Körperverletzung, des versuchten Mordes und der Unterstützung einer terroristischen Organisation für schuldig befunden. Der mitangeklagte Mohamad Hasan K. erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts von den Plänen der Schülerin gewusst und die Polizei nicht eingeschaltet. Wie das Verfahren fand auch die Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Celler Urteilsspruch war später durch den Bundesgerichtshof bestätigt worden. Der bei der Tat verletzte Bundespolizist, der in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten war, ist weiterhin bei der Behörde beschäftigt. Allerdings ist er nicht mehr in Hannover, sondern mittlerweile in Bayern eingesetzt.

