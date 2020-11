Bremerhaven

Alexis Vaiou (42), Gastronom aus Bremerhaven und Merkel-Fan, will eine lebensgroße Wachsfigur der Kanzlerin in seinem Restaurant aufstellen. Vor Kurzem hatte er schon eine lebensgroße Merkel-Pappfigur dort aufgebaut. Damit will der Wirt nach seinen eigenen Worten vom Donnerstag ein Zeichen gegen Berliner Gastronomen setzen, die Merkel wegen der Corona-Maßnahmen Hausverbot erteilten.

Preis für die Figur bleibt geheim

Die Wachsfigur solle in zwei Monaten eintreffen, erzählt der Grieche. Was er für die Figur ausgibt, will er aber nicht verraten – er habe sich für eine günstige Variante entschieden. Die Figur soll einige Zeit in seinem Restaurant stehen, damit sich Interessierte damit fotografieren lassen können. Danach soll sie in seinem Arbeitszimmer einen Ehrenplatz bekommen, weil es in dem Lokal auf Dauer zu warm für die Figur sei. Zudem habe er Angst, dass Gäste die Wachskanzlerin kaputt machen könnten, sagt Vaiou.

Ein persönliches Treffen hat es gegeben

Begonnen hat die Verehrung des Wirtes vor fünf Jahren, als die Kanzlerin in seinem Heimatland Griechenland wegen der Eurokrise auf übelste Weise beschimpft worden sei. Seitdem lädt der Gastronom Merkel stets in sein Restaurant ein, wenn sie Bremerhaven besucht, schickt ihr riesige Blumensträuße und schaltet jedes Jahr zu ihrem Geburtstag eine Anzeige in einer Boulevard-Zeitung. Erst einmal traf er sie tatsächlich. „Wir haben geredet“, sagt Vaiou. Er werde sie vermissen, wenn sie 2021 in ihrem Amt abgelöst werde.

Von Janet Binder