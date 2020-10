Mecklenburg-Vorpommern lockert Corona-Regeln: Was gilt jetzt?

Rostock/Schwerin

Ein Gerichtsurteil aus Greifswald gibt es noch nicht – und dennoch: Das umstrittene Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten ist auch in MV vom Tisch. Landesregierung und Tourismusbranche haben sich auf neue, weniger strenge Regeln geeinigt. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Sonnabend bekannt.

Sie kommt damit einer möglichen Schlappe vor dem Oberverwaltungsgericht zuvor. Ab Mittwoch, 0 Uhr, dürfen Urlauber auch aus Landkreisen und Städten mit mehr als 50 neuen Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche nach MV – wenn sie einen negativen Test vorlegen können. Das Einreiseverbot für Tagestouristen aus Risikogebieten bleibt bestehen.

Anzeige

Wie war die Ausgangslage?

Bisher mussten Urlauber aus den sogenannten Risikogebieten in MV 14 Tage in Quarantäne. Die Tourismusbranche hatte diese Regelung scharf angegriffen. In anderen Bundesländern – in Baden-Württemberg, Niedersachsen und auch Brandenburg – waren entsprechende Vorgaben von Gerichten gekippt worden – weil sie unverhältnismäßig seien, die Eingriffe in Grundrechte zu stark. Hessen und Bayern gaben die Beherbergungsverbote freiwillig auf. Auch vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald sind mindestens drei Eilanträge gegen die Regelungen anhängig. Die Richter wollten Anfang der Woche entscheiden.

Wie sind die neuen Regeln?

Die Landesregierung ändert nun die Regeln – und passt sie den Vorgaben in Schleswig-Holstein und Hamburg an. Denn die waren von Gerichten bestätigt worden: Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten müssen nicht mehr in Quarantäne, brauchen nur einen negativen Test. Urlauber aus Risikogebieten im Ausland hingegen müssen zwei Tests vorlegen – einen bei der Einreise, den zweiten nach fünf Tagen in Quarantäne. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) mahnt Reisende, die sich krank fühlen, zu Hause zu bleiben. „Wer im Urlaub in MV Symptome entwickelt, muss sich bei uns testen lassen und zum Arzt.“

Warum das Umdenken?

Bund und Länder hatten Mittwoch eine neue, einheitliche Corona-Ampel für ganz Deutschland eingeführt. Bereits ab 35 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner müssen Städte und Landkreise nun Gegenmaßnahmen ergreifen. „Das war unsere Forderung“, so Schwesig. Diese Ampel würde nun in ganz Deutschland umgesetzt, daher könne MV Erleichterungen bei den Regeln ermöglichen.

Wer kontrolliert die Regeln?

„Der Aufwand wird bei uns, bei den Tourismusbetrieben, bleiben“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Die Betriebe müssen mittlerweile jeden Tag mehr als 2700 Postleitzahlen von Orten in Risikogebieten mit denen ihrer Gäste abgleichen. Das bleibt. Die Hotels müssen auch kontrollieren, ob ein Gast ein negatives Test-Ergebnis vorlegen kann.

Was ist mit Tagestouristen?

Tagestouristen aus Risikogebieten – also aus Regionen mit mehr als 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche – dürfen weiterhin nicht nach MV kommen. Für Besucher aus allen anderen Regionen gibt es keine Einschränkungen.

Was mit Sportlern, Pendlern , Familienbesuchen?

„Ein generelles Einreiseverbot gibt und gab es nicht“, sagt Ministerpräsidentin Schwesig. Gesundheitsminister Glawe stellt klar: Sportmannschaften, die zu Wettkämpfen nach MV kommen, dürfen weiterhin ohne Test einreisen. Umzüge sind möglich – auch von Menschen, die aus Risikogebieten nach MV ziehen. Besuche in der sogenannten Kernfamilie sind ebenfalls erlaubt. Und auch für Berufspendler sowie für Menschen, die in MV eine Fortbildung, eine Kur oder eine Reha antreten wollen, gilt weder eine Test-, noch eine Quarantänepflicht. Auch für Studenten gibt es keine Einschränkungen.

Was ist mit Urlauber, die nach MV zurückkehren?

Bislang müssen Urlauber, die in MV leben und aus einem Risikogebiet im In- oder Ausland zurückkehren, in Quarantäne. Sie benötigen zwei Tests im Abstand von mindestens fünf Tagen, dürfen so lange nicht zur Arbeit, in die Schule oder in Kita. Minister Glawe kündigt bereits an, dass auch diese Regeln überarbeitet werden sollen. Möglicherweise entscheidet das Kabinett in Schwerin schon am Dienstag über Lockerungen.

Wie schätzt Schwesig die Lage ein?

„Für uns ist klar, wir brauchen weiter strenge Regeln“, sagt die Ministerpräsidentin. MV sei Tourismusland und wolle das auch bleiben.: „Wir haben so niedrige Fallzahlen, weil wir bisher keine Reisenden aus Hochrisikogebieten nach MV gelassen haben. Wir dürfen nicht selbst zum Risikogebiet werden. Die Urlauber kommen zu uns, weil es bei uns sicher ist.“

Schwesig weiter: „Die Infektionszahlen in Deutschland steigen, auch in MV. Das sehe ich mit Sorge. Wir haben Regionen in Deutschland, in denen die Infektionsketten nur noch schwer nachzuvollziehen sind“, so Schwesig. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte steht die neue Corona-Ampel bereits auf orange: Dort gibt es bereits mehr als 35 Fälle je 100 000 Einwohner, der Landkreis musste die Regeln verschärfen – unter anderem für Familienfeiern sowie bei der Maskenpflicht auch im Freien. Ein Viertel der Fälle dort sei bereits nicht mehr nachvollziehbar, heißt es aus dem Landratsamt.

Was sagt die Tourismusbranche ?

Tourismusverbandschef Woitendorf zeigt sich erleichtert: Das de facto Einreiseverbot hätte der Branche Umsatzeinbußen von bis zu 80 Millionen Euro eingebracht. Trotz fünf Millionen Gästen im Sommer sei „nichts passiert“, der Tourismus sei nicht zum Pandemie-Treiber geworden. Schwierig sei die Lage aber weiterhin – auch für Reisebüros, die Kulturszene, Tagungszentren, Messebauer. Er sei froh über die neuen Lockerungen: „Nur MV hatte so strenge Regeln.“

Lars Schwarz, Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, urteilt: „Die Saison war sicher, wir haben hohe Sicherheitsstandards.“ Der Dehoga habe die Klagen gegen die Regeln in Greifswald unterstützt: „Die bisherigen Regeln waren nicht verhältnismäßig.“

Von Andreas Meyer