Stralsund

Sie ist eine Meerjungfrau. So würde Maike Budwig sich selbst beschreiben. Als Küstenkind liebt sie das Meer. Und genau wie Meerjungfrauen kann sie nicht laufen. Aber das ist kein Hindernis für die 34 Jahre alte Stralsunderin. Ganz im Gegenteil. Als erste Rollstuhlfahrerin bei der Miss-Germany-Wahl mischt sie jetzt die Szene der Schönheitswettbewerbe auf.

Jahrzehntelang hat der Wettbewerb um die Miss Germany ein Schönheitsideal vertreten, das nur auf wenige Frauen zutrifft. Doch seit 2019 ist das anders. Seitdem darf sich jede Frau um den Titel bewerben. Nicht die perfekte Figur und die Idealmaße zählen, sondern die Persönlichkeit. Das Motto: authentische Frauen stärken. Es soll um die Geschichte der Teilnehmerinnen gehen und um das, was sie verkörpern. „Wenn wir bereits eine Barbie im Rollstuhl haben, wieso soll es denn dann keine Miss Germany im Rollstuhl geben?“, fragt Maike Budwig

Motorradunfall veränderte ihr Leben

Seit Maike Budwig (damals noch Maike Mau) vor sieben Jahren mit ihrem Motorrad verunglückte, ist sie von der Brust abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Wo andere in Depressionen versinken, sieht sie eine zweite Chance. „Mir wurde in dieser Hinsicht ein zweites Leben geschenkt“, sagt sie. „Ich hatte Glück im Unglück.“

Schon vor dem Unfall war das Glas der jungen Frau halb voll, nicht halb leer: „Vor genau sieben Jahren habe ich alles verloren, aber nicht mein Lachen“, schreibt Maike unter eines ihrer Bilder auf Instagram. Einen falschen Eindruck wolle sie damit nicht erwecken: „Natürlich würde ich gern laufen können und ich habe mal schlechte Tage, aber die hat jeder und die dürfen das eigene Leben nicht bestimmen.“ Mit ihrem alten Leben habe sie abgeschlossen, sagt sie. Eine reine Floskel scheint das nicht zu sein, denn wenn man der Rollstuhlfahrerin begegnet, dann sieht man eine strahlende, starke und selbstbewusste Frau, die mit sich und ihrem Leben im Reinen ist.

Als Para-Schwimmerin Medaillen gesammelt

Die gebürtige Rüganerin packt das Leben bei den Hörnern. Vor ihrem Unfall war sie Nautikerin beim Zoll, heute absolviert sie dort ein duales Studium zur Finanzwirtin. Nach dem Unfall hat sie ihr Leben dem Leistungssport gewidmet, gewann als Schwimmerin Medaillen bei Internationalen Deutschen Meisterschaften und wollte zu den Paralympics. Mehrfach wurde sie in Stralsund von OZ-Lesern zur Sportlerin des Jahres gewählt – zuletzt im Jahr 2018.

Maike Budwig – damals noch Maike Mau – als Schwimmerin. Ihr großes Ziel war eine Teilnahme bei den Paralympics. Quelle: privat

Als ihre Gesundheit streikte, musste Maike Budwig sich auf etwas Neues fokussieren und begann zu rudern. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue. Das habe ich gelernt“, sagt sie. Immer wieder hat die junge Frau einen Weg gefunden, um zu tun, was sie liebt. Das möchte sie auch als Miss-Germany-Anwärterin anderen Menschen vermitteln – und ihnen mit ihrer Bewerbung sagen: „Sei mutig, mache das, worauf du Lust hast und lasse dich nicht von deinem Handicap einschränken.“ Eigene Grenzen setzt sie sich nicht. Das Einzige, was sie nicht könne, sei schließlich das Laufen.

Die Freude war groß als Maike Budwig erfuhr, dass ihre Bewerbung von Miss Germany ausgewählt worden ist. Gerechnet habe sie damit kaum mehr, wie sie sagt. Quelle: privat

Schon jetzt unter den besten 160 von 15 000 Bewerbern

Bei der Wahl zur Miss Germany hat sie jetzt schon mehr erreicht, als sie sich je hätte vorstellen können. Nicht mal mit einer Antwort hatte sie noch gerechnet: „Ich habe mich wegen des neuen Konzeptes dort beworben“, erzählt sie. „Einige Wochen lang kam gar nichts, so dass ich damit schon abgeschlossen hatte“, führt sie fort. Eher durch Zufall habe sie dann die entscheidende Nachricht in ihrem E-Mail-Postfach gesehen. Mit dieser Einladung zu den sogenannten Live Experiences von Miss Germany nach Hamburg stand es fest: Sie ist unter den besten 160 Frauen in Deutschland (von insgesamt 15 000 Bewerberinnen) und unter den besten zehn Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern.

„Eigentlich haben wir jetzt schon alle gewonnen. Das waren alles Knallerfrauen, die dort in Hamburg waren und jede hat ihre persönliche Geschichte“, sagt Maike Budwig. Weiterhin dabei zu sein, wünscht sie sich natürlich trotzdem. Shootings mit Firmen wie Tamaris, Interviews mit der Frauenzeitschrift „ Cosmopolitan“ – die junge Frau war bei den Challenges an der Elbe in ihrem Element.

Dass der „ Porsche“ – so nennt sie ihren Rollstuhl – bei der Weiterwahl eine Rolle spielen könnte, empfindet sie nicht als negativ: „Die Frau, die ich jetzt bin, bin ich auch nur durch den Rollstuhl geworden“, erklärt sie.

Online-Voting startet am Montag

Jetzt braucht Maike Unterstützung, denn das Voting beginnt bereits am Montag, den 21. September, um 15 Uhr. Abgestimmt werden kann auch erst dann unter https://missgermany.de/teilnehmerin/maike-budwig/ einmal pro Tag und Endgerät. Bis dahin ist die Seite noch nicht freigeschaltet.

Zunächst entscheidet sich, welche drei der zehn Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern in die nächste Runde der Miss-MV-Wahl ziehen. Sogenannte Empowerment-Points können vergeben werden: „Fünf Punkte ist die Höchstzahl. Die Teilnehmerinnen mit den meisten Punkten sind eine Runde weiter“, erklärt Maike Budwig. Das Online-Voting geht eine Woche und endet am 28. September um 15 Uhr.

Doch auch wenn sie nicht weiterkommen sollte, wird Maike Budwig am Ende gewonnen haben. Schließlich hat sie viel Aufmerksamkeit geweckt: nicht nur für sich, sondern auch für viele andere Menschen mit Behinderung. Wichtig ist ihr zum Beispiel, die „Fußgänger“ für die Probleme eines Rollstuhlfahrers zu sensibilisieren: „Ich möchte den Menschen erklären, warum es wichtig ist, einen Behinderten-Parkplatz frei zu halten“, erklärt sie. „Mich kann jeder immer fragen und ich zeige ihnen, wie viel Platz ich brauche, um von meinem Rollstuhl ins Auto zu kommen.“

Für Kampagnen vor der Kamera

Barrierefreiheit ist ein großes Thema für Maike Budwig. Sie steht für verschiedene Kampagnen vor der Kamera und wirbt für Produkte, die Menschen mit Handicap das Leben erleichtern. Eine große Frage, die die junge Frau sich stellt: Warum muss Barrierefreiheit wirtschaftlich sein? „Ein Lift in einem Schwimmbad muss sich nicht immer lohnen.“ Es gehe darum, dass auch Menschen mit Handicap Anteil am öffentlichen Leben teilnehmen können „Das“, sagt sie, „steht sogar in unserem Grundgesetz.“

Von Lena-Marie Walter/ Ostsee-Zeitung