Leidenschaftlich wird über den Sinn der Beschränkungen in der Corona-Krise debattiert. Manche zweifeln an, dass der Lockdown notwendig war. Göttinger Forscher sind nun sicher: Die Zunahme der Infektionen wurde durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens deutlich ausgebremst – und zwar in letzter Sekunde.