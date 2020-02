Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sichten nach einer Kneipenschlägerei am Großneumarkt ein Lokal. Am Abend vor dem Fußball-Derby des HSV gegen St. Pauli haben sich zwei rivalisierende Gruppen in einer Gaststätte am Hamburger Großneumarkt eine Massenschlägerei geliefert. Quelle: dpa