Hasbergen

Rund 50 Menschen haben sich auf einer Hochzeitsfeier in Hasbergen (Region Weser-Ems) geprügelt. Das sagte ein Polizeisprecher. Zu der Massenschlägerei kam es am frühen Sonntagmorgen in einem Gasthaus.

Lesen Sie auch: Corona-Verstöße: Nachtclub in Osnabrück muss schließen

Anzeige

Passanten hatten die Polizei informiert. Was genau zu der Auseinandersetzung führte, werde weiter ermittelt, hieß es.

Von RND/dpa