Lohne

Lange bevor man sie sieht, kann man sie hören: Hunderte Gänse watscheln in den Ställen auf dem Gänsehof Tapphorn gemütlich hin und her, manche waschen sich mit ihren Schnäbeln den langen Hals und machen vor allem einen Riesenlärm. Iris Tapphorn kann sich ein Leben ohne dieses Geräusch nicht vorstellen, auf ihrem Hof bei Vechta hat die Mästerin tausende Tiere. Mit ihren 18 Mitarbeiterin arbeitet Iris Tapphorn eigentlich nur auf zwei Tage im Jahr zu: Den heutigen Martinstag und die Weihnachtsfeiertage, wenn in vielen Familien traditionell ein Gänsebraten auf den Tisch kommt. Doch in diesem Jahr ist vieles anders: Gleich zwei Epidemien bedrohen den Betrieb – und die Corona-Pandemie ist dabei noch das kleinere Problem.

Dabei ist das Coronavirus natürlich keine Kleinigkeit für das Unternehmen. Normalerweise gehören Restaurants zu den wichtigsten Abnehmern für Martinsgänse. Weil diese coronabedingt nicht öffnen dürfen, ist der Umsatz eingebrochen. „Viele Restaurants haben ein Drittel der Vorjahresmenge bestellt und nehmen dann vielleicht noch einmal 20 Prozent später dazu. Manche haben aber auch gar nichts bestellt“, erzählt die 36-Jährige. Ganz eingebrochen ist dieser Absatzweg somit nicht.

Anzeige

Einzelverkauf in diesem Jahr wichtig

Aber in diesem Jahr ist der Direktverkauf an Einzelkunden wichtiger geworden. Die Mästerin hat einen Online-Shop eingerichtet, die sich am Martinstag einen Gänsebraten selbst zubereiten wollen. Dafür hat sie extra ein „Rundum-sorglos-Paket“ entwickelt. Eine Gewürzmischung, einen Bratschlauch und eine genaue Rezeptanleitung bietet sie ihren Kunden an, damit auch zu Hause die perfekte Gans im Ofen gelingt.

Ursprünglich hatte sie zudem für den Martinstag geplant, Besuchern eine historische Führung über die Geschichte der Gänsezucht in der Region und einen Rundgang auf ihrem Hof anzubieten. Der Nachmittag hätte dann mit einem gemeinsamen Gänsebratenessen in einem Restaurant geendet. Doch aufgrund der Corona-Bestimmungen musste sie die Veranstaltung wieder absagen.

Keine überlebt den Martinstag

Und was passiert mit den Gänsen, die nicht gekauft wurden? Werden die den Martinstag überleben? Tapphorn verneint. Die sind längst geschlachtet und tiefgefroren. So etwas wie einen Schweinestau, bei dem man nicht weiß wohin mit den schlachtreifen Tieren, gibt es bei den Gänsen nicht.

Diese Gänseherde von Iris Tapphorn wird Weihnachten überleben. Denn diese Tiere werden nur für die Zucht eingesetzt. Wegen der Vogelgrippe stehen sie eigentlich drinnen und dürfen nur auf die Wiese, wenn der Stall neu eingestreut wird. Quelle: Inga Schönfeldt

Dieter Oltmann, Geschäftsführer vom Landesverband der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, bestätigt Iris Tapphorns Schilderung. „Die Nachfrage der Restaurants und Gaststätten ist durch den Teil-Lockdown deutlich zurückgegangen. Die Frage ist, ob im Dezember durch die Weihnachtsgans wieder etwas aufgeholt werden kann.“ Grundsätzlich mache der Anteil von deutschen Gänsen im Markt jedoch nur 15 Prozent aus. Besonders der Lebensmitteleinzelhandel greife lieber auf die günstigere importierte Ware aus Polen und Ungarn zurück.

Vogelgrippe ein weiteres Problem

Neben der geringen Nachfrage der Gastronomie stehen viele Gänsebauern momentan vor weiteren Problemen. Vor allem die unter Wildvögeln grassierende Vogelgrippe bereiten Iris Tapphorn schlaflose Nächte. „Wenn sich ein Tier mit der Vogelgrippe ansteckt, muss ich den ganzen Bestand inklusive der Zuchttiere keulen.“

Jeden Morgen sehe sie die Nonnengänse und Kraniche vorbeifliegen. Wenn die Tiere auf ihren Weiden landen würden, wären ihre Tiere in Gefahr. „Die Gänse könnten mit dem Kot in Berührung kommen und sich anstecken. Das ist ein Risiko, vor dem ich Angst habe.“ Aus diesem Grund hält sie die rund 3500 Tiere, die derzeit noch gemästet werden, im Stall und nicht auf der Wiese.

Große Sorge vor Schlachtverbot

Doch auch die Corona-Pandemie beschäftigt sie. „Wenn sich ein Mitarbeiter ansteckt, dürfen alle 14 Tage nicht arbeiten. Das ist meine größte Sorge. Wenn wir nicht schlachten dürfen, wäre das sehr bitter.“ Denn die Schlachtung Mitte Dezember zu stoppen und danach wieder aufzunehmen ist aufgrund des festen Termins Weihnachten möglich, aber nicht sinnvoll. „Das wäre für mich der Super-GAU. Im Januar will niemand mehr Gänse.“ Durch den Verkauf von Daunendecken und Küken hat sie sich immerhin mehrere Standbeine aufgebaut.

Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, wird sie in diesem Jahr neben der Einhaltung von strikten Hygienevorkehrungen früher anfangen zu schlachten und das Fleisch dann einfrieren. „An Weihnachten wird es weniger frische Gänse im Verkauf geben. Jeder Großhändler und jedes Restaurant muss auch tiefgefrorene nehmen“, sagt sie.

Drive-through für Abholung der Weihnachtsgänse

Damit der direkte Kontakt zu den mehreren Hundert Kunden, die eine Weihnachtsgans vorbestellt haben, möglichst gering ist, hat sie sich etwas Besonderes überlegt. „Wir haben einen Drive-through für die Gänseabholung geplant, damit keiner mehr aussteigen muss. Die Leute fahren vor und wir bringen den Karton mit der Gans dann zum Wagen und legen die Rechnung dazu.“

„Die Leute fahren vor, und wir bringen den Karton mit der Gans dann zum Wagen und legen die Rechnung dazu“: Am Hofladen führt eine Straße vorbei. Dort will Iris Tapphorn einen Drive-through einrichten. Quelle: Inga Schönfeldt

Trotz ihrer vielen Sorgen bleibt sie optimistisch. „Wir kämpfen und ergeben uns nicht unserem Schicksal. An Weihnachten werden viele Gans essen, hoffen wir.“ Auch bei Familie Tapphorn wird am 26. Dezember ein Gänsebraten auf dem Tisch stehen.

Lesen Sie auch

Von Inga Schönfeldt