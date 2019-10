Bad Gandersheim

Ein ärgerlicher Fehler mit noch ärgerlicheren Folgen ist einem 31-Jährigen in Bad Gandersheim ( Landkreis Northeim) unterlaufen. Der Mann hatte 220 Euro im Ausgabeschacht eines Geldautomaten im Landkreis Northeim liegengelassen. Ein nachfolgender Kunde soll die Gelegenheit genutzt und zugegriffen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Missgeschick unterlief dem 31-Jährigen am 21. Oktober, angezeigt wurde es am Dienstag. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen einer Kamera am Geldautomaten aus, um den Vorgang aufzuklären.

Von RND/dpa