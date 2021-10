Garbsen/Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Obduktion des 39-Jährigen veranlasst, der am frühen Freitagmorgen vergangener Woche von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) in Garbsen überwältigt wurde. Der Mann war verwirrt und bewaffnet. Aus ungeklärten Gründen starb der Verdächtige kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Auf Anfrage teilen die Strafverfolger nun mit: Beim Zugriff kam ein sogenannter Taser zum Einsatz.

„Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, sagt Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Derzeit gebe es aber noch keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden. „Wir warten ab, was die Obduktion ergibt“, sagt Eisenhauer. Der Leichnam werde zurzeit untersucht, mit einem Ergebnis sei im Verlauf des Montags oder am Dienstag zu rechnen.

Nur das SEK darf Taser einsetzen

Zu prüfen ist unter anderem, ob der Zugriff selbst für den Tod des 39-Jährigen ursächlich war. Eisenhauer sagt auf Nachfrage, dass ein Taser auf den 39-Jährigen abgefeuert wurde. Diese Elektroschockpistole wird laut Niedersächsischem Polizeigesetz als Waffe eingestuft, nur das SEK darf sie einsetzen. Die Stromstöße machen den Getroffenen bewegungs- und damit handlungsunfähig.

Zwar gelten Taser als nicht-tödliche Waffen, doch das ist umstritten. Einige Mediziner sehen keinen Zusammenhang zwischen Stromstößen und anschließenden Herzproblemen. Andererseits erlitt beispielsweise 2019 in Pirmasens ein 56-Jähriger nach einem Taser-Einsatz einen tödlichen Herzinfarkt. „Wir müssen schauen, woran der Mann in diesem Fall verstorben ist“, sagt Eisenhauer.

Mann war mit Messer bewaffnet

Die Obduktion soll auch einen anderen Punkt klären: Der 39-Jährige war nach Angaben der Ermittler verwirrt und habe gegen 2.20 Uhr zusammenhanglose Aussagen beim Notruf gemacht. Als die Polizei in Garbsen im Stadtteil Auf der Horst anrückte, bedrohte der Mann die Beamten unter anderem mit einem Messer. Erst gegen 5.30 Uhr überwältigte ihn das SEK, am Abend verstarb er dann im Krankenhaus. Eisenhauer: „Möglicherweise kann die Obduktion Hinweise geben, warum der Mann so aggressiv und verwirrt war.“

Von Peer Hellerling