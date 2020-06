Worbis

Die nordthüringer Polizei in Worbis muss in einem brutalen Fall von versuchtem Totschlag ermitteln: Am Sonnabend gegen 10 Uhr wurde ein 31-jähriger Fußgänger von einem Unbekannten niedergeschlagen. Anschließend überfuhr ein –laut Zeugenaussagen – blauer Audi den am Boden liegenden Mann. Der Schläger flüchtete zunächst zu Fuß und soll dann in das Tatfahrzeug eingestiegen sein.

Der 31-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Polizei fahndete in mehreren Bundesländern nach dem Audi. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nach Angaben der Beamten sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

