Kreis Nienburg - „Abzocke“ in der Jugendhilfe? Was passierte im „New Way Hotel“ in Magelsen

In einem 270-Einwohner-Ort gab es seit 2020 eine Jugendhilfeeinrichtung für die Unterbringung von „Systemsprengern“ – Jugendlichen, die in anderen Heimen nicht zurechtkommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft: War die Betreuung der Bewohner ein System zur Bereicherung?