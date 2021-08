MHH-Professor Förster: „Das Risiko der Impfdurchbrüche wird steigen“

Herr Professor Förster, bereiten Ihnen die sogenannten Impfdurchbrüche Sorgen?

Schon die Zulassungsstudien zeigten, dass sich auch doppelte geimpfte Menschen mit dem Virus infizieren können. Es gibt daher keinen 100-prozentigen Impfschutz. Die 10.000 Impfdurchbrüche, die das Robert Koch-Institut bislang registriert hat, sind gemessen an der Zahl der Impfquote gering, etwa eins zu 4000. Was sich erst einmal dramatisch anhört, relativiert sich dadurch schnell. Die Zulassungsstudien der Impfwirksamkeit wurden zudem vor allem an jungen und gesunden Erwachsenen durchgeführt. Sorgen mache ich mir eher um diejenigen, die für eine Infektion besonders gefährdet sind – also sehr Alte, sehr Kranke sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Sind diese Personengruppen auch anfälliger für eine erneute Ansteckung trotz Impfung?

Immunsupprimierte Menschen wie Transplantierte oder Multiple-Sklerose-Patienten etwa entwickeln unter bestimmten Therapien nach einer Impfung gar keine Immunantwort gegen das Spike-Protein, da ist der Impfschutz per se deutlich niedriger. Derzeit haben wir noch ein recht geringes Infektionsgeschehen, daher sind weniger Menschen gefährdet, die auch nach einer Impfung empfänglich für eine erneute Ansteckung sind. Die Zahlen werden aber wieder steigen.

Wird eine dritte Impfung nötig?

Eine weitere Impfung sollte vorbereitet werden, schließlich gehen früh Geimpfte wie Senioren oder auch medizinisches Personal bald in den zehnten Impfmonat. Da wird die Immunantwort niedriger. Biontech etwa hat bereits die Zulassung für eine dritte Impfung beantragt, bislang wissen wir allerdings noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Es gibt interessante Studien aus Island, wo 90 Prozent der Erwachsenen geimpft sind und die Inzidenzen trotzdem steigen. Etwa die Hälfte der erneut Infizierten wurden mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft – einmal.

„Eine Dosis reicht offenbar nicht“

Was bedeutet das für Menschen mit diesem Impfschutz?

Dass die eine Dosis offenbar nicht reicht. Für den Ursprungstyp des Virus bieten alle Impfstoffe guten Schutz, allerdings sind wir mittlerweile bei der Delta-Variante. Entwickelten beispielsweise zweimal mit Biontech Geimpfte gegen das ursprüngliche Virus einen vergleichsweise hohen Impfschutz (Experten beobachten einen sogenannten Neutralisations-Titer von eins zu 15.000), so hat deren Immunantwort gegen Delta oft nur noch einen Titer von eins zu 500, also sehr viel geringer. Bei Menschen mit einer einmaligen Impfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson sind die Titer jedoch sehr viel niedriger. Es sollte daher ernsthaft erwogen werden, diese Geimpften innerhalb von zwei Monaten nachzuimmunisieren. Gegen die Delta-Variante ist das Vakzin einfach nicht stark genug. Eine Kreuzimpfung hat sich bei dem Impfstoff von Astrazeneca indes sehr bewährt.

Die Impfkampagne ist etwas ins Stocken geraten, unter anderem sollen Beschränkungen für Ungeimpfte die Motivation erhöhen. Wie sinnvoll ist das auf dem Weg zu einer Herdenimmunität?

Das ist ein echtes politisches Problem, bei dem es auch darum geht, was eine Gesellschaft sich leisten will. Die Impfstoffe sind gut und gut verträglich. Das Risiko der Impfdurchbrüche wird steigen, besonders schwache Personen müssen geschützt werden. Das Risiko vor allem als Nichtgeimpfter von Virusausscheidern infiziert zu werden, ist ebenfalls sehr groß. Wenn die Zahlen sich weiter so entwickeln wie aktuell, werden wir Mitte September bei einer Inzidenz zwischen 120 und 150 ankommen. Vor allem Kinder können sich derzeit nicht mit einer Impfung schützen. Glücklicherweise erkranken sie nur sehr selten schwer.

„Die Impfstoffe sind gut und gut verträglich“: Professor Förster macht sich für einen möglichst breiten Schutz in der Bevölkerung stark. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Wie groß ist die Gefahr, dass Kinder sich bei erwachsenen Impfmuffeln anstecken?

Ich bin sicher, dass viele Schulrückkehrer sich infizieren werden. Je mehr nicht geimpfte Erwachsene die Kinder umgeben, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese sich infizieren – und das Virus weitergeben. Wo immer möglich, sollten sich Kinder daher fernhalten von Menschen ohne Impfschutz.

„Wir sollten weg von den Schnelltests“

Bringen Testungen da eine gewisse Sicherheit?

Meiner Ansicht nach bringen nur anlassbezogene Testungen etwas. Die Schnelltests machen sonst wenig Sinn. Ich glaube, von 100 Infizierten ohne Symptome wird man durch Schnelltests nur 40 identifizieren, da zum Zeitpunkt der Testung die Viruslast noch zu gering ist. Dazu kommen viele falsch positive Ergebnisse. Die Tests sind zudem nur von den Herstellern selbst zertifiziert, das ist nicht wirklich hilfreich. Schnelltests sind zu wenig sensitiv, zu viele Fälle rutschen einfach durch. Mit den vielen Fehlerquellen dieser Tests bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff. Wir sollten weg von den Schnelltests, es gibt keine Alternative zum Impfen.

Sollten nur vollständig Geimpfte und Genesene an Veranstaltungen teilnehmen?

Um die Inzidenz niedrig zu halten, würde das helfen. Wir haben genug damit zu kämpfen, diejenigen zu schützen, die wegen ihrer individuellen Situation keine Immunantwort erzeugen können – das sind rund drei Millionen Menschen, die entweder sehr alt sind, bestimmte Medikamente nehmen müssen oder eine entsprechend ungünstige genetische Konstellation aufweisen. Diesen Personen kann eine dritte und vierte Impfung eventuell helfen, aber kein Kontakt mit potenziellen Virusausscheidern.

Wie werden diese vulnerablen Gruppen erfasst?

Ein zentrales Impfregister, wie viele andere Länder es schon aufgebaut haben, gibt es leider immer noch nicht bei uns. Dabei geht es nicht darum nachzuvollziehen, dass bestimmte Bürger sich haben impfen lassen. Vielmehr kann man in so einem Register Impfdurchbrüche registrieren sowie Erkrankungsparameter und die Impfstoffe, die verabreicht wurden – wichtige Daten, um der Pandemie noch besser zu begegnen.

Von Susanna Bauch