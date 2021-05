Hannover

Annika Schmidt (34, Name geändert) wurde Anfang März mit einem schweren Covid-19-Verlauf in die MHH eingeliefert. Ihr Zustand verschlechterte sich innerhalb einer Woche zusehends. Sie musste künstlich beatmet werden. Die Besonderheit: Die Frau aus Hannover erwartete ihr viertes Kind.

Ein Fall für Intensivmediziner, Chirurgen, Pneumologen und Kinderärzte. Und so fiel kurz nach der Intubation die erste wichtige Entscheidung. Das Baby wurde in der 34. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt. Da hatte das Kind bereits sehr gute Überlebenschancen.

Lunge war zu schwer geschädigt

Die Patientin erholte sich zwar von der Geburt. Aber die Coronaviren fraßen sich weiter durch ihr Lungengewebe. Für eine ausreichende Sauerstoffversorgung musste die junge Mutter an eine künstliche Lunge (extrakorporale Membranoxygenierung, ECMO) angeschlossen werden.

„Die Lunge der Patientin war durch die Infektion sehr stark geschädigt. Eine Aussicht auf eine Erholung des Organs bestand trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen nicht mehr“, sagt Professor Marius Höper, stellvertretender Direktor der Klinik für Pneumologie. Als letzter Ausweg blieb nur noch eine Lungentransplantation.

Corona erschwerte die Transplantantion nicht

Doch diese Therapieoption schuf neue Probleme. Um festzustellen, ob die Patientin geeignet für eine Transplantation sei, musste sie auf Herz und Nieren geprüft werden. Und dafür musste sie ansprechbar sein. „Oft sind Patienten sediert, wenn sie künstlich beatmet werden“, erklärt Professor Wolfgang Koppert, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Mehr als 40 Tage sorgten Pflegerinnen, Physiotheraupeuten und Ärzte dafür, dass die schwerkranke Patientin trotz künstlicher Beatmung ansprechbar blieb.

Normalerweise werden Transplantationspatienten über einen Zeitraum von sechs Monaten evaluiert. Bei Annika Schmidt blieb nicht so viel Zeit. „Bei den bisher vorgenommenen Transplantationen nach Covid-19 wurde berichtet, dass die Schädigung der Lungen die Operation erschwert hatte. Das war bei unserer Patientin aber nicht der Fall“, erklärt Professor Axel Haverich, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie.

Die Operation war erfolgreich. Zwei Wochen nach dem Eingriff konnte die Patientin die Intensivstation verlassen. „Mutter und Kind sind wohlauf“, teilte die MHH mit.

Bislang wurden weltweit 40 Lungen nach einer Corona-Infektion transplantiert. In Deutschland hat es drei solcher Operationen gegeben. Wo und wie sich Annika Schmidt infiziert hatte, konnte nicht festgestellt werden.

Von Thomas Nagel