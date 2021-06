Melbeck

In Melbeck südlich von Lüneburg ist eine Lagerhalle mit großen Mengen an Heu und Reet abgebrannt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, waren die Flammen in der Nacht bemerkt worden. Für ein Löschen war es den Angaben zufolge beim Eintreffen der Feuerwehr schon zu spät, weshalb die Helfer die Halle „kontrolliert“ herunterbrennen ließen. Nach ersten Schätzungen ist der Schaden erheblich, er soll bei bis zu 130 000 Euro liegen.

Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt - es glimmte auch am Vormittag teils noch weiter. Es gab keine Verletzten, wie die Ermittler mitteilten. Wegen der Trockenheit und Hitze wird die Brandgefahr auch in Wäldern aktuell in Niedersachsen und in vielen anderen Regionen als hoch eingestuft. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) riet den Bürgerinnen und Bürgern, beim Umgang mit Feuer draußen extrem vorsichtig zu sein.

Von RND/lni