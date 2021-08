Klempauer Hofsee bei Lübeck - Blasenteppich auf See in Schleswig-Holstein: Was hat es damit auf sich?

Auf dem Klempauer Hofsee nahe der Hansestadt Lübeck wurden seltsame Blasen gesichtet. Auch bedeckt eine schmierige Schicht die Wasseroberfläche — Experten prüfen nun die Qualität des Badewassers.