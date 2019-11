Wolfsburg/Braunschweig

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 nahe Braunschweig sind am Mittwochmorgen drei Lastwagen kollidiert. Ein Fahrer übersah das Ende eines Staus und fuhr auf einen Sattelzug auf, der auf einen weiteren Lastwagen geschoben wurde.

Der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Während des Rettungseinsatzes war die Autobahn ab Kreuz Wolfsburg in Richtung Hannover gesperrt. Später wurde eine Fahrspur freigegeben.

Die Bergung der Lastwagen gestaltete sich schwierig, sie sollte bis zum Abend andauern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 400.000 Euro.

Von RND/sbü