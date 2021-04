Hannover

Die Testpflicht an Schulen ist am Montag in Niedersachsen angelaufen, das geplante Projekt mit den Modellkommunen vorerst auf Eis gelegt. Dazu kommt eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert über 100 und knapp 300 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Genug Gesprächsthemen, zu denen sich am Dienstag Niedersachsens Krisenstab äußert.

Kritik am Start der verpflichtenden Selbsttests für Niedersachsen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte kam unter anderem vom Schulleitungsverband Niedersachsen, der die Organisation als „chaotisch“ bezeichnet. Die Kommunikation des Kultusministeriums lasse zu wünschen übrig. Zudem seien Corona-Selbsttests für den Gesundheitsschutz des Personals nicht ausreichend, da sie zu Teilen noch nicht geimpft sind.

Pressekonferenz im Livestream ab 13 Uhr

<div style=„width:100%;“> <iframe src=“https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/eventlivestream4550-ardplayer.html„ id=“eventlivestream4550“ width=“100%“ height=“400“ class=“ndrembed“ style=“border: 0;“ allowfullscreen webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen> </iframe> </div> <script src=“https://www.ndr.de/common/resources/lib/js/distribution.embed.js„></script>

300 Corona-Patienten auf Intensivstation

Enttäuschung gibt es auch an anderer Stelle. Wie am Sonntag bekannt wurde, hat das Land den Start der Modellprojekte, bei denen in bestimmten Regionen eine kontrollierte Öffnung von Geschäften, Kultureinrichtungen sowie der Außengastronomie möglich sein soll, verschoben. Als Grund gab das Sozialministerium die geplanten bundeseinheitlichen Regelungen im neuen Infektionsschutzgesetz an.

Währenddessen lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen im Landesdurchschnitt und 11 der 45 Landkreise und großen Städte zuletzt bei über 100, was verschärfte Corona-Beschränkungen zur Folge hat. Das schlägt sich auch in den niedersächsischen Kliniken nieder. Derzeit werden dort rund 1104 Corona-Patienten behandelt, knapp 300 davon auf der Intensivstation, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mitteilte.

Von RND/ak