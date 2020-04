Hannover

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen? Welche Lockerungen sind in Planung’ Der Krisenstab der Landesregierung in Niedersachsen tritt bis auf Weiteres dreimal pro Woche vor die Presse und erläutert das weitere Vorgehen sowie die derzeitige Situation. Hier die Pressekonferenz im Livestream.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von RND