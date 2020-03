Die Politik in Niedersachsen zeigt sich angesichts der Corona-Krise zunehmend aufgebracht über das Verhalten der Bürger. Statt zu Hause zu bleiben, drängen die Menschen dicht an dicht in Supermärkten und Eisdielen. Nutzen alle Appelle nichts, könnte am Wochenende die Ausgangssperre drohen.